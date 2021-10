​John Waters przyjedzie do Polski. "Papież campu" gościem American Film Festival

John Waters weźmie udział w masterclassie poświęconym swojej twórczości i zaprezentuje stand-up "This Filthy World". W programie festiwalu znalazło się pięć kultowych dzieł reżysera, a także zrealizowany w 2007 roku remake klasycznego "Lakieru do włosów" (prezentowany równolegle z oryginałem) i dokument "I Am Divine", prezentujący historię muzy Watersa, jednej z najsłynniejszych drag queens w historii USA.

Retrospektywa twórczości Johna Watersa

Publiczność American Film Festival będzie miała unikatową możliwość zobaczenia na wielkim ekranie pięciu filmów ekscentrycznego artysty, którego twórczość przeszła do kanonu kina, w towarzystwie ich autora. A sam skandalista z Baltimore otrzyma Indie Star Award - nagrodę przyznawaną twórcom bezkompromisowo niezależnym (nagroda zostanie wręczona 9 listopada, w dniu rozpoczęcia festiwalu).



Reklama

W programie 12. AFF-u znalazły się: "Różowe flamingi" (Pink Flamingos, 1972), "Kobiece kłopoty" (Female Trouble, 1974), "Lakier do włosów" (Hairspray, 1977), "W czym mamy problem?" (Serial Mom, 1994) oraz "Cecil B. Demented" (2000). Widzowie festiwalu będą mogli zobaczyć także zrealizowany w 2007 roku remake "Lakieru do włosów" w reżyserii Adama Shankmana (z Johnem Travoltą w roli głównej) oraz dokument Jeffreya Schwarza "I Am Divine".

Wideo I AM DIVINE TRAILER

Stand-up "This Filthy World"

John Waters to jeden z niewielu reżyserów, których twórczość filmowa jest spójna z osobowością samego twórcy, a jego poglądy są widoczne jak na dłoni - czemu daje wyraz jeżdżąc po świecie ze stand-upem pod znaczącym tytułem "This Filthy World "(Ten sprośny świat). W trakcie tegorocznej odsłony American Film Festival stand-up Watersa będzie można zobaczyć po raz pierwszy w Polsce.

Autor "Różowych flamingów" opowie m.in. o odbiorze swoich filmów, przypomni dykteryjki z czasu ich powstawania, wyjawi tajemnice alkowy planów filmowych oraz odkryje przed widzami, co dziś go kręci i podnieca, a co wzbudza odrazę. W dostosowywanym specjalnie do polskiej rzeczywistości występie pojawią się także żarty m.in. z rodzimych prób zwalczania tęczowej kultury, o których głosy docierają do USA. Nie zabraknie również bardziej niewinnych, erudycyjnych opowieści o fascynacjach artystycznych z innych dziedzin (Waters namiętnie kolekcjonuje obrazy i jest miłośnikiem różnych gatunków muzyki).

John Waters: Różowy wąsik 1 / 8 Amerykański reżyser, scenarzysta, aktor, komik, dziennikarz i artysta wizualny - John Waters - skończył w piątek, 22 kwietnia, 70 lat. Znakiem rozpoznawczym często przekraczającego granice dobrego smaku twórcy jest cieniutki wąsik, któremu Waters pozostaje wierny od ponad 40 lat. Źródło: Getty Images Autor: Sean Gallup udostępnij

Podczas stand-upu na pewno pojawi się temat przyjaźni z Divine, ulubioną muzą Watersa, która stała się inspiracją dla drugiej części polskiego występu: drag show "We Are Divine", przygotowanego przez wrocławską divę drag - Twoją Starą. Podczas show "We are Divine" najlepsze drag queens i kings z Polski zaprezentują siedem różnych wcieleń dragu. Show powstaje we współpracy z wrocławskim stowarzyszeniem Kultura Równości.

Na stand-up "This Filthy World" oraz występ "We Are Divine" organizatorzy zapraszają 10 listopada (środa) o godz. 20:30 do wrocławskiego klubu Vertigo, który jest wyjątkowym partnerem tegorocznej odsłony American Film Festival. Sprzedaż biletów w cenie 75 zł rozpocznie 22 października poprzez stronę internetową klubu Vertigo. 25 zł od każdego sprzedanego biletu przekazane zostanie na realizację celów statutowych stowarzyszenia Kultura Równości.

Wideo John Waters: on stage with the ‘Pope of Trash’ (Extended) | BFI

Masterclass z mistrzem "kina śmieciowego"

O kulisach realizacji "najobrzydliwszych filmów świata" będzie można posłuchać także w trakcie masterclassu, który poprowadzi Piotr Czerkawski, kurator retrospektywy twórczości Johna Watersa. Podczas spotkania dowiemy się m.in. co gość specjalny AFF-u sądzi o amerykańskim biznesie filmowym oraz poznamy szczegóły rozwoju jego kariery twórcy niezależnego, jednocześnie flirtującego z Hollywoodem. Waters przybliży również historię funkcjonowania barwnego środowiska artystycznego, które rozkręcił w Baltimore w latach 80.



Masterclass z Johnem Watersem odbędzie się w środę, 11 listopada, o godz. 18:00 do Kina Nowe Horyzonty. Bilety w cenie 10 zł będzie można kupić od 22 października poprzez internetową stronę festiwalu



12. American Film Festival odbędzie się w dniach 9-14 listopada we wrocławskim kinie Nowe Horyzonty. Internetowa edycja AFF potrwa od 1 do 14 grudnia 2021.