John Travolta wystąpił z córką w reklamie. Wykonali słynny taniec z „Grease”

Choć od premiery musicalu „Grease” minęły 43 lata, John Travolta wciąż potrafi odtworzyć fragmenty choreografii tego superhitu. Co więcej, tanecznych kroków z „Grease” nauczył swoją córką, Ellę. Doprowadziło to do tego, że wystąpili oboje w reklamie telewizyjnej, dając próbkę swoich możliwości tanecznych. Klip z udziałem Travoltów ukaże się w najdroższym paśmie reklamowym świata, w przerwie finałowego meczu o mistrzostwo w futbolu amerykańskim.

Ojciec z córką wystąpili w reklamie marki Scotts Miracle-Gro, która specjalizuje się w produktach ogrodniczych. Jak prezentują się na reklamie? Oboje stoją w przydomowym ogródku na trawniku. Ella pomaga Travolcie ustawić smartfon na statywie, tak aby mogli nagrać filmik na TikToka. Odtworzyli kawałek tańca, który pierwotnie Travolta wykonywał w "Grease" do piosenki "Born to hand jive".



W reklamie zabrakło partnerki Travolty z pamiętnego musicalu, czyli Olivii Newton-John. Natomiast swoje epizody w ogrodowych scenkach ma kilka innych gwiazd. Wśród nich jest m.in. guru amerykańskich gospodyń domowych, Martha Stewart oraz znany z serialu "Biuro" Lesie David Baker.



Klip można już oglądać na YouTubie. Aczkolwiek swoją telewizyjną premierę będzie mieć dopiero w niedzielę 7 lutego, w przerwie transmisji z Super Bowl.

20-letnia Ella Travolta jest owocem małżeństwa gwiazdora "Gorączki sobotniej nocy" z aktorką Kelly Preston, która w 2020 r. zmarła na raka piersi. John ma jeszcze 10-letniego syna Benjamina. Jego pierworodny, Jett umarł w 2008 r. na skutek uderzenia głową o wannę podczas ataku epilepsji.