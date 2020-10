John Rambo w Mortal Kombat

​Legendarny były komandos, w którego wciela się Sylwester Stallone, rusza na gościnne występy - do świata gier. Postać ta niebawem zadebiutuje w Mortal Kombat 11.

Sylvester Stallone w filmie "Rambo: Pierwsza krew" (1992) /Sunset Boulevard/Corbis /Getty Images

Rambo będzie w grze tzw. wojownikiem specjalnym (guest fighter). Tak wynika z filmików zwiastujących kolejną edycję popularnej gry.

W pierwszym wideo, które trzy dni temu wrzucił do sieci Ed Boon (współtwórca serii "Mortal Kombat") można było zobaczyć... ofiarę (Tarkatana) uciekającą przed nieznanym łowcą.



Scena jest łudząco podobna do tej z filmu "Rambo: Pierwsza krew", który miał premierę w 1982 roku. Można było się już domyślać, co to oznacza.



W kolejnej zajawce opublikowanej przez PlayStation, widać już, że tym tajemniczym napastnikiem jest John Rambo. Stanie się on więc kolejnym tzw. "grywalnym bohaterem" i można tylko liczyć, że atrybuty, które pomagały mu w filmach pokonywać w pojedynkę oddziały wojsk, przełożą się na sukces w grze.

Wcześniej w grze pojawiały się inne ikoniczne postacie z filmów święcących tryumfy jeszcze w ubiegłym wieku. M.in.: Terminator, Robocop, Predator. Rambo znajdzie się więc w znakomitym towarzystwie.