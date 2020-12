John Malkovich w thrillerze o pandemii

Thrillerów o pandemii nakręconych w trakcie pandemii nigdy dość. Z takiego założenia wyszło wielu filmowców, którzy w ostatnich miesiącach eksploatują ten temat do granic wytrzymałości widzów. Kolejną pandemiczną produkcją będzie thriller "The Survivalist" z Johnem Malkovichem i Jonathanem Rhysem Meyersem w rolach głównych.

John Malkovich jako psychopata? To ci nowość /Franco Origlia /Getty Images

Akcja filmu "The Survivalist" rozgrywać się będzie półtora roku po tym, jak zabójczy wirus niemal doprowadził do zagłady ludzkości. Były agent FBI (w tej roli Meyers) dostaje zadanie ochrony młodej kobiety, która jest odporna na chorobę. Nie będzie to proste, bo dziewczynę śledzi niebezpieczny gang, na którego czole stoi psychopata (Malkovich), wierzący w to, że jest w stanie uratować świat.



Zdjęcia do filmu już są ukończone. Jego reżyserem jest jeden z producentów niedawnego thrillera "Becky" - Jon Keeyes, a scenariusz napisał Matthew Rogers. To kolejna produkcja poświęcona pandemii, by wspomnieć choćby pokazane już filmy "Songbird" i seriale "Utopia" i "Bastion", jak również czekające na premierę "Locked Down" Douga Limana czy "In the Earth" Bena Wheatleya.

"To dla nas ogromny zaszczyt, że mogliśmy pracować z takimi legendami ekranu jak John Malkovich i Jonathan Rhys Meyers. +The Survivalist+ to ekscytujący, aktualny i naładowany akcją film ze znakomitymi kreacjami aktorskimi" - zapewniają producenci filmu Jordan Yale Levine i Jordan Beckerman.

Innymi projektami, z którymi związany jest John Malkovich są m.in. film "Wash Me in the River", w którym zagra u boku Roberta De Niro i Jacka Hustona oraz wojenny serial "Unsinkable". Dwukrotnie nominowany do Oscara aktor zagra też w nowym filmie twórcy głośnego "Kapitana" Roberta Schentkego zatytułowanym "On the Creation of Earthquakes".



Równie bogate są filmowe plany Jonathana Rhysa Meyersa. Widzowie będą mogli zobaczyć go jeszcze m.in. w thrillerach "American Night" i "Yakuza Princess", a także przygodowym "Rajah". Ma wcielić się także w rolę Samuela Becketta w dramacie "James and Lucia".