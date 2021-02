John M. Chu wyreżyseruje filmową wersję musicalu „Wicked”

Twórca filmu „Bajecznie bogaci Azjaci” John M. Chu po raz kolejny przeniesie na duży ekran słynny broadwayowski musical. Po czekającej na premierę filmowej adaptacji „In the Heights” Lina Manuela-Mirandy, teraz przyszedł czas na „Wicked” Stephena Schwartza i Winnie Holzman. Chu zastąpił na reżyserskim stołku Stephena Daldry’ego.

Projekt adaptacji musicalu "Wicked" jest rozwijany przez studio Universal już od ponad dekady. Wiązany z tą adaptacją Stephen Daldry ("Billy Elliot", "Lektor", "Godziny") zrezygnował z reżyserii filmu w październiku ubiegłego roku. Powodem były jego inne zobowiązania zawodowe. Teraz ogłoszono, że jego miejsce zajmie John M. Chu. Jak informuje portal "Deadline", nie wiadomo, kto zagra w reżyserowanym przez niego filmie, ani kiedy rozpoczną się zdjęcia. Te zostały póki co odwołane z powodu pandemii COVID-19.



"Przez większość mojego życia czułem, że jestem w niewłaściwym miejscu. Myślałem, że jestem dziwny, inny. Schowałem się za kamerą, bo ludzie lubią być filmowani, a ja mogłem zniknąć. Kiedy ponad piętnaście lat temu w San Francisco zobaczyłem w fazie planowania 'Wicked; Stephena Schwartza i Winnie Holzman, nie mogłem się napatrzyć. Niewiarygodne, że zostałem poproszony o przeniesienie tej ponadczasowej historii na największe ekrany na całym świecie, by widzowie mogli ją podziwiać razem z rodzinami, przyjaciółmi i całkiem obcymi ludźmi w różnym wieku i różnej rasy. To tak, jak gdyby Czarnoksiężnik zaprosił mnie osobiście do krainy Oz" - napisał na swoim koncie w mediach społecznościowych John M. Chu.



Luźno oparty na motywach powieści Gregory’ego Maguire’a "Wicked: Życie i czasy Złej Czarownicy z Zachodu" musical to prequel historii znanej z "Czarnoksiężnika z krainy Oz". Opowiada o tym, co wydarzyło się tam przed przybyciem Dorotki, a wydarzenia przedstawione zostały z perspektywy wiedźm z krainy Oz. W oryginalnym broadwayowskim przedstawieniu wcieliły się w nie Kristin Chenoweth i Idina Menzel. Twórcy musicalu są też autorami scenariusza filmowej adaptacji. Mają się w niej znaleźć co najmniej dwie zupełnie nowe piosenki skomponowane specjalnie do filmu.

Dla Johna M. Chu to pierwszy projekt od czasu, gdy zrezygnował z reżyserowania serialowego sequela przygodowego filmu "Willow". Obowiązki reżysera tej produkcji platformy streamingowej Disney+ przejął po nim Jonathan Entwistle.