John Krasinski na dłużej w Marvelu?

Od kilku tygodni sukcesy w kinach święci film "Doktor Strange w multiwersum obłędu", w którym dosyć niespodziewanie pojawił się John Krasinski. Aktor zagrał Reeda Richardsa, czyli lidera Fantastycznej Czwórki, w jednym ze światów, do którego trafiają główni bohaterowie. Czy to oznacza, że gwiazdora zobaczymy w tej samej roli w powstającym filmie o wspomnianych superbohaterach? A może Krasinski nie tylko w nim zagra, ale też go wyreżyseruje?