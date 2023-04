Wybór Samuela L. Jacksona i Johna Davida Washingtona do obsady ekranizacji "The Piano Lesson" nie powinien dziwić. Obaj do niedawna grali w wystawianej w Ethel Barrymore Theatre na Broadwayu inscenizacji tej sztuki Augusta Wilsona. Jak informuje portal "Variety", aktorzy powtórzą w filmie swoje role z tego przedstawienia, które została najbardziej kasowym wznowieniem sztuki na Broadwayu, a także najbardziej kasową adaptacją sztuki Wilsona. Reżyserem jej filmowej wersji będzie Malcom Washington ("Szef"), a autorem scenariusza Virgil Williams ("Mudbound").



"The Piano Lesson": Co to za film?

Akcja "The Piano Lesson" rozgrywa się w Pittsburghu w 1936 roku w czasie Wielkiego Kryzysu. Bohaterami sztuki jest rodzina Charlesów, której seniorem jest Doaker (w tej roli Jackson). Ważną rolę w rodzinnym domu pełni cenna pamiątka - pianino ozdobione wzorami wyrzeźbionymi przez jednego z przodków, który był niewolnikiem. Washingtonowi przypadła w udziale rola siostrzeńca Doakera.

Jackson i Washington nie będą jedynymi aktorami, którzy powtórzą w filmie swoje role z broadwayowskiego przedstawienia. Oprócz nich w produkcji Netfliksa będzie można zobaczyć też Raya Fishera ("Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera") i Michaela Pottsa ("Detektyw"). W pozostałych rolach wystąpią Danielle Deadwyler ("Till") oraz Corey Hawkins ("Tragedia Makbeta").

Po twórczość Augusta Wilsona chętnie sięgają filmowcy. "The Piano Lesson" jest częścią złożonej z dziesięciu sztuk serii "American Century Cycle". W jej skład wchodzą m.in.: "Ma Rainey: Matka bluesa" , jak również "Płoty", które trafiły na ekran w 2016 roku w filmie wyreżyserowanym przez Denzela Washingtona . Występująca w obu Viola Davis została nagrodzona za rolę w tym ostatnim Oscarem.