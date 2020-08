John Cleese: Świat jest po prostu szalony

Internetowy wykład współtwórcy Latającego Cyrku Monty Pythona nosi tytuł "Dlaczego nie ma nadziei". I tym razem nie ma się z czego śmiać. John Cleese przedstawił czarną wizję naszego świata.

"Świat jest po prostu szalony" - mówi John Cleese AFP

Kultowy aktor mówi prosto z mostu: "Nikt z nas nie wie, co się dzieje. Nawet mądrzy ludzie są głęboko irracjonalni. A ci, którzy pragną władzy i ją zdobywają, są najgorsi ze wszystkich".



Do tego przytacza statystyki.



Cleese powołuje się na "efekt Dunninga-Krugera" (ludzie z niskimi zdolnościami przeceniają swoje zdolności). Cytuje też swojego zmarłego już psychiatrę, Robina Skynnera, że tylko 10-15% profesjonalistów wie, co robi.

Reklama

W wywiadzie dla stacji NPR, dodaje, że kiedy był młody, myślał, że świat jest w zasadzie zdrowy na umyśle i przydarzają mu się jedynie epizody szaleństwa.



"Teraz wiem, że jest dokładnie odwrotnie. Świat jest po prostu szalony. I mówię, że nie ma szans, byśmy kiedykolwiek żyli w rozsądnym, życzliwym, hojnym, rozsądnym społeczeństwie" - wyznał aktor.