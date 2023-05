Aktor stwierdził również, że spekulacje, które pojawiły się później, to efekt nieporozumienia. "Ktoś, kto wysłuchał tej mojej opowieści, zadzwonił do dziennikarza i zostałem błędnie zacytowany. Co zadziwiające, żaden przedstawiciel brytyjskich mediów nie zadzwonił do mnie, żeby potwierdzić tę informację" - dodał Cleese. Przy okazji zapewnił, że przesadzone są też pogłoski o zamiarze wycięcia najsłynniejszej piosenki z "Żywota Briana", utworu "Always Look on the Bright Side of Life". "To nieprawda i jest ku temu jeden ważny powód. Nie chcielibyśmy zasmucić Erika Idle’a, bo to jego jedyny wkład w ten scenariusz" - napisał Cleese.

Komik nie obawia się protestów. "Producenci mają tendencję do bycia wystraszonymi kotkami. Nie pamiętają, że protesty w Nowym Jorku przed premierą filmu 'Żywot Briana' sprawiły, że nie potrzebowaliśmy już żadnej innej reklamy" - dodał na koniec swojego wpisu 84-letni gwiazdor.

