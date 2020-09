John Cleese: Kura z Ministerstwa Głupich Kroków?

John Cleese nagrał i opublikował w mediach społecznościowych filmik z kurą, która wykonuje przedziwne ruchy. Aktor, nawiązując do swojego sławnego skeczu o Ministerstwie Głupich Kroków, pochwalił się, że wciąż wpływa na młodsze pokolenia i gatunki.

John Cleese w pamiętnym skeczu "Ministerstwo glupich kroków" /Mary Evans Picture Library /East News

We wspomnianym skeczu z 14. odcinka "Latającego Cyrku Monty Pythona", Cleese, jako urzędnik państwowy, spóźnia się na spotkanie, tłumacząc, że jego chód stał się wyjątkowo głupi, przez co dłużej szedł do pracy. Z kolei petent wyjaśnia, że ma głupawy chód i chciałby dostać rządowe stypendium, by go rozwinąć.



"Głupi krok" po latach okazał się jednym z najpopularniejszych gagów kultowej brytyjskiej grupy komików. I chyba też nieśmiertelnym, bo trzy godziny po tym, gdy Cleese przypisał go bogu ducha winnej kurze, jego post na Facebooku miał już 5 tysięcy udostępnień.

Komentatorzy też nie zawiedli. Becca Haines napisała: "Cieszę się, że Ministerstwu Drobiu udało się uzyskać grant z Ministerstwa Głupich Kroków na swoją Inicjatywę Głupich Ruchów Drobiu". Darren Tangen zauważyła, że gdyby Ministerstwa Głupich Kroków nie zlikwidowano, kura z pewnością otrzymałaby należny jej grant. Rich Guarino dodał: "Miejmy nadzieję, że dzięki dotacji rządowej kura sprawi, że będzie znacznie głupiej".



Jest też ciekawa i w miarę racjonalna propozycja od Sharon Harcus, która zauważa, że Cleese powinien stworzyć własną markę alkoholu. Wtedy te kroki stałyby się bardziej powszechne.