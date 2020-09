John Boyega zagra w filmie reżysera „W pustyni i w puszczy”

Aktor, którego ostatni raz na dużym ekranie można było zobaczyć pod koniec ubiegłego roku w filmie „Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie”, w ostatnich miesiącach stał się jedną z głównych twarzy ruchu #BlackLivesMatter. Nie bojąc się odważnych wypowiedzi na temat panującego w Hollywood rasizmu, zaznaczał, że mogą go one kosztować załamanie kariery. Nic na to nie wskazuje. Lista projektów, nad którymi pracuje Boyega jest długa, a teraz doszedł do niej thriller „The Test” w reżyserii Gavina Hooda.

John Boyega /BG017/Bauer-Griffin/GC Images /Getty Images

Pochodzący z RPA Gavin Hood swoją karierę zawdzięcza wyreżyserowanemu w rodzinnym kraju filmowi "Tsotsi", który w 2006 roku został nagrodzony Oscarem dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego. Zanim Hood na stałe wyemigrował do Hollywood, na początku XXI wieku odwiedził Polskę, gdzie wyreżyserował nową ekranizację książki Henryka Sienkiewicza "W pustyni i w puszczy".



Nowy film Hooda to adaptacja noweli Sylvaina Neuvele’a pod tym samym tytułem. Obok Boyegi w "The Test" wystąpi też Payman Maadi, irański aktor, którego najbardziej znaną rolą jest Nader z "Rozstania". W "The Test" wcieli się w rolę Idira, łagodnego imigranta, który przystępuje do testu mającego ocenić, czy może mu zostać przyznane brytyjskie obywatelstwo. Za nadzór nad testem odpowiedzialny jest genialny psycholog behawioralny, w którego wcieli się Boyega. Coś, co ma być formalnością, zamienia się w walkę z grupą terrorystyczną, którą kieruje prawicowy fanatyk.



"Nowela Neuvele’a to rozdzierający serce thriller psychologiczny, którego akcja rozgrywa się w niedalekiej, autorytarnej przyszłości. Chwyciła mnie za gardło i sprawiła, że zacząłem się zataczać" - mówi o "The Test" Gavin Hood. Jego film nie będzie dużą produkcją. Ze względu na pandemię zostanie nakręcony na niewielkim planie z ograniczoną ekipą. Wystąpią w nim zaledwie dwaj aktorzy, co czyni go idealną produkcją na czas koronawirusa.



Boyegę niedługo będzie można zobaczyć w filmie "Red, White and Blue", który jest częścią oryginalnego projektu wyreżyserowanego przez Steve’a McQueena. W skład antologii zatytułowanej "Small Axe" wchodzi aż pięć filmów pełnometrażowych. Zwiastun tej produkcji pojawił się w miniony weekend.