Jodie Turner-Smith: Do łóżka na pierwszej randce

​Jodie Turner-Smith od dwóch i pół roku jest żoną gwiazdy kultowego "Jeziora marzeń", Joshuy Jacksona. Brytyjska aktorka i modelka wyznała, że od razu wpadli sobie w oko i już pierwszego dnia, kiedy się poznali, wylądowali w łóżku.

Joshua Jackson i Jodie Turner-Smith są małżeństwem od grudnia 2019 roku /David M. Benett/Dave Benett /Getty Images

Wizyta Jodie Turner-Smith w telewizyjnym talk-show "Late Night with Seth Meyers" zaowocowała pewnym pikantnym wyznaniem. "Kiedy po raz pierwszy spotkałam mojego męża, mieliśmy jednonocną przygodę. Trwa ona już od dwóch, trzech lat" - stwierdziła czarnoskóra gwiazda.



"Po pierwsze, zobaczyłam go, zanim on zobaczył mnie. Pomyślałam: 'Chcę go!'. Później, kiedy mnie dojrzał, to udawałam, że go nie widzę. (...) Podszedł do mnie. Był czarujący, jak ma w zwyczaju, i przez cały wieczór nie odstępował mnie na imprezie" - wspominała Turner-Smith.

Taktyka Jacksona przyniosła skutek, bo wkrótce zostali parą, a niewiele ponad rok później, w grudniu 2019 r. wzięli ślub. W kwietniu 2020 r. powitali na świecie córkę, Janie. We wrześniu, w dniu 34. urodzin swojej żony, Jackson wyznał na Instagramie: "Ten ostatni rok był najszczęśliwszym zawirowaniem w moim życiu. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, co przyniosą nam kolejne lata".

Jodie zapewniała niedawno na łamach magazynu "People", jak bardzo jest szczęśliwa, że oboje na siebie trafili. "Myślę, że to naprawdę coś pięknego, być z kimś, kto jest tak wspierający i kochający. Jesteśmy do siebie podobni, jesteśmy jak lustra. Ja po prostu kocham tego człowieka" - powiedziała.

Poprzednią partnerką Jacksona była Diana Kruger, z którą związany był od 2006 do 2016 roku.