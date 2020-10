Joaquin Phoenix zagra Napoleona w nowym filmie Ridleya Scotta

83-letni Ridley Scott nie zwalnia tempa. Choć kończy zdjęcia do filmu „The Last Duel”, a potem zaczyna realizacje filmu o rodzinie Guccich, to reżyser ma już kolejny pomysł. Twórca zajmie się też reżyserią filmu biograficznego o Napoleonie Bonaparte zatytułowanego „Kitbag”. W roli cesarza Francuzów zobaczymy Joaquina Phoeniksa. Wielka kariera tego aktora rozpoczęła się od występu w innym filmie Scotta – „Gladiatorze”.

Jak informuje serwis "Deadline", "Kitbag" ma skupić się na postaci Napoleona i jego drodze do najwyższych zaszczytów. Historia ma zostać opowiedziana przez pryzmat jego niestabilnych relacji z żoną i jedyną prawdziwą miłością: Józefiną. W zamyśle twórców jest też pokazanie największych bitew stoczonych przez wojska Napoleona i pokazanie jego geniuszu taktycznego.

Tytuł film zapożyczony został z przypisywanego Napoleonowi powiedzenia: "Każdy francuski żołnierz nosi w plecaku (kitbag) buławę marszałka". Nad scenariuszem filmu pracuje aktualnie David Scarpa, z którym Scott współpracował już przy filmie "Wszystkie pieniądze świata". Scarpa był też autorem scenariusza produkcji o innym genialnym strategu - fikcyjnym generale, w którego rolę wcielił się Robert Redford. Trafił on do więzienia, w którym poprowadził więźniów do buntu przeciwko sadystycznemu naczelnikowi. Był to film "Ostatni bastion" z 2001 roku.



Na film o Napoleonie przyjdzie jednak trochę poczekać. W połowie tego tygodnia Scott ukończył zdjęcia do swojego najnowszego filmu, opartego na prawdziwej historii "The Last Duel" z Mattem Damonem, Benem Affleckiem i Adamem Driverem w rolach głównych. Akcja tego filmu rozgrywać się będzie w XIV-wiecznej Francji. Jego bohaterami są najlepsi przyjaciele: rycerz Jean de Carrouges (Damon) i giermek Jacques Le Gris (Driver). Kiedy Carrouges oskarża Le Grisa o zgwałcenie jego żony, król Karol VI Szalony (Affleck) nakazuje, by rozstrzygnęli swój spór podczas pojedynku.





Z kolei w marcu przyszłego roku mają ruszyć zdjęcia do innego filmu Scotta, roboczo zatytułowanego "Gucci". Będzie on oparty na motywach książki Sary Gay Forden "Gucci: Potęga mody, szaleństwo pieniędzy, gorycz upadku". Scenariusz na jej podstawie napisze Roberto Bentivegna.



Fabuła filmu ma skupiać się wokół morderstwa Maurizio Gucciego, wnuka założyciela słynnej marki, ostatniego członka rodziny, który stał na czele słynnego domu mody. Jedną z głównych ról zagra w nim Lady Gaga.