Joaquin Phoenix zagra Jokera

Potwierdziły się informację, że Joaquin Phoenix wcieli się w Jokera. Aktor zagra w poświęconym tej postaci filmie, który wyreżyseruje Todd Phillips, a wyprodukuje Martin Scorsese.

Sprawdzi się jako Joker? /Tristan Fewings /Getty Images

Warner Bros. zmienia politykę i odtąd więcej powstawało będzie w wytwórni skromniejszych produkcji inspirowanych komiksami. Budżet "Jokera" ma wynieść jedynie(?) 55 milionów dolarów.



Reżyser "Jokera" Todd Phillips zapowiada, że jego film będzie brutalnym kryminałem opowiadającym o jednostce odrzuconej przez społeczeństwo.



Zdjęcia do filmu rozpoczną się we wrześniu. Na razie nie ustalono daty premiery, ale bardzo prawdopodobne jest, że obraz trafi do kin pod koniec przyszłego roku.



Joaquin Phoenix był już trzykrotnie nominowany do Oscara. Role w "Gladiatorze", "Spacerze po linie" oraz "Mistrzu" nie przyniosły mu upragnionej statuetki, ale może podobnie jak Heath Ledger otrzyma ją za kreację Jokera...

