Joaquin Phoenix uratował krowę i cielę z rzeźni

Ostatnio w sieci coraz większą popularność zyskuje niesamowite nagranie z Joaquinem Phoenixem w roli głównej. Nie chodzi tutaj jednak o kolejne aktorskie wyzwanie, a walkę o dobro zwierząt.

Joaquin Phoenix znów zaskakuje. Tym nie chodzi o kolejne aktorskie wcielenie, a... uratowanie zwierząt rzeźni. W sieci pojawił się film z całej akcji. Widać w nim, jak laureat Oscara 2020 osobiście prowadzi krowę do ciężarówki, a następnie niesie na rękach jej cielę.

Nie od dziś wiadomo, że Joaquin Phoenix dba o ekologię i sprzeciwia się destrukcyjnej ingerencji człowieka w środowisko naturalne. Dzięki swojej pozycji stara się również edukować i uświadamiać w tym temacie. Jego zdaniem konieczna jest m.in. zmiana przepisów i zwyczajów dotyczących hodowli zwierząt dla ich mięsa i mleka.



Ostatnio, odbierając Oscara 2020 w kategorii Najlepszy Aktor w Roli Pierwszoplanowej za film "Joker", wygłosił poruszającą przemowę na temat negatywnego wpływu człowieka na naturę.

"Wchodzimy do świata natury i plądrujemy go z jego zasobów. Czujemy się uprawnieni do tego, by sztucznie zapłodnić krowę, a kiedy urodzi, kradniemy jej dziecko, choć jej płacz z żalu jest nie do pomylenia, a potem bierzemy mleko, które jest przeznaczone dla cielaka, i lejemy je sobie do kawy czy płatków śniadaniowych" - powiedział Phoenix.

Dzień po tym wystąpieniu, aktor postanowił działać. Phoenix wziął udział w demonstracji przed rzeźnią. W imieniu fundacji, zajmującej się ratowaniem krów i cieląt z rzeźni, aktor odbył rozmowę z szefem firmy i przekonał go do uwolnienia cielaka i jego matki, i oddania ich pod opiekę organizacji.

Właściciel obiektu przystał na ten postulat, okazało się również, że sam przestrzega zasady niezabijania krów, które właśnie się ocieliły, ani ich potomstwa.



