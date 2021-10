Joanna Opozda: Wybrała ją sama Brigitte Bardot

Życie Joanny Opozdy przypomina w ostatnich miesiącach prawdziwy rollercoaster. Zrobiło się o niej bardzo głośno, gdy w czerwcu zdecydowała się na bolesne wyznanie. Gdy miała 20 lat, padła ofiarą sutenerów, którzy proponowali jej pracę we Francji w roli hostessy, a na miejscu okazało się, że chodzi o usługi seksualne. Wsparcia po tym trudnym zwierzeniu udzielił jej Antoni Królikowski, a przy okazji ujawnił, że on i aktorka są w sobie znowu zakochani. Ta miłość pod koniec sierpnia zaprowadziła ich przed ołtarz, gdzie aktorska para powiedziała sobie sakramentalne "tak". Kilka tygodni później Opozda i Królikowski potwierdzili, że spodziewają się dziecka.



Aktorka może świętować jednak nie tylko szczęśliwy związek i to, że jej rodzina niebawem się powiększy. Jeden z najważniejszych filmów w jej karierze będzie miał europejską premierę podczas rozpoczynającego się 8 października Warszawskiego Festiwalu Filmowego.



"Brigitte Bardott Cudowna", bo o tym filmie mowa, to najnowsze dzieło Lecha Majewskiego, który jest reżyserem i autorem scenariusza. Film opowiada historię chłopca czekającego na powrót zaginionego w czasie II wojny światowej ojca, pilota, najprawdopodobniej mieszkającego w Anglii. Mały Adam zanurza się w świat swojej wyobraźni. Marzy, że ojciec któregoś dnia wyląduje na boisku swoim spitfajerem jako bohater. Pewnego dnia, oglądając w kinie "Pogardę" Jeana-Luca Godarda, przenosi się do garderoby młodej Brigitte Bardot. I właśnie w rolę ikony kina wcieliła się Joanna Opozda.



W najnowszym poście na Instagramie aktorka wspomina początki pracy nad filmem: "To było trzy lata temu, ale pamiętam, jakby to było wczoraj. Zadzwonił do mnie reżyser Lech Majewski i powiedział że pani Brigitte Bardot osobiście wybrała mnie do zagrania tytułowej roli w nowym filmie pana Lecha pt. "Brigitte Bardot Cudowna" - zdradziła i dodała: "Jestem fanką filmów Lecha Majewskiego, dlatego tym bardziej cieszę się, że mogłam wziąć udział w tym wyjątkowym projekcie" - napisała.



Opublikowała także nagranie z wypowiedzią reżysera o kulisach castingu. Lech Majewski podsyłał Brigitte Bardot kolejne propozycje aktorek, które mogłyby się wcielić w jej postać w filmie. Zasugerował między innymi amerykańską modelkę, która fotografuje się jako Brigitte Bardot, jedną z niemieckich aktorek, wśród propozycji pojawiła się także szwedzka aktorka wyglądająca bardzo podobnie do Bardot. "Ona wszystkie odrzuciła. A myśmy w międzyczasie zrobili próbną scenę z Joasią Opozdą. Wysłałem tę scenę do Brigitte Bardot i ona powiedziała: "O, ta może zagrać". Tak to się dziwnie złożyło" - wspominał Majewski.

Oprócz Joanny Opozdy w obsadzie filmu zobaczymy również Magdalenę Różczkę, Weronikę Rosati, Kacpra Olszewskiego, Andrzeja Grabowskiego i Tomasza Sapryka.



Premiera "Brigitte Bardot Cudowna" odbędzie się 8 października na 37. Warszawskim Festiwalu Filmowym o godz. 18.30.