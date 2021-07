Joanna Opozda i Antoni Królikowski: Ślub? To oficjalne!

"To oficjalne! Robię makijaż na ślub dla mojej kochanej Joanna Opozda" - napisał na Facebooku makijażysta aktorki, Harry Jefferson. Wciąż nie damy jednak daty planowanej uroczystości.

Joanna Opozda i Antoni Królikowski na premierze "Doliny Bogów" /Tricolors /East News

Antoni Królikowski i Joanna Opozda są jedną z najgorętszych par polskiego show-biznesu. Gdy tylko ogłosili, że są razem, zaczęli pojawiać się wspólnie na ściankach i publikować na Instagramie romantyczne fotografie. Choć pół roku temu się rozstali, to niedawno potwierdzili, że dali sobie kolejną szansę.



Na początku lipca w jednym z warszawskich klubów miały miejsce urodziny Opozdy, połączone z wieczorem panieńskim aktorki. "Jako jedyna była ubrana na biało. Na torcie była jej figurka w białej sukni" - informował Pudelek



Portal ujawnił także treść zaproszeń ślubnych. "Teatr umyślnie straconej wolności ma zaszczyt zaprosić... na przedstawienie pod tytułem 'A potem żyli długo i szczęśliwie'. Adaptacja sztuki przez życie napisanej w trzech aktach. Panna młoda: Joanna Opozda, Pan młody: Antoni Królikowski. W pozostałych rolach udział biorą: ksiądz, świadkowie, rodzice, goście i gapie" - ma brzmieć ich treść.



O tym, że Opozda i Królikowski staną na ślubnym kobiercu, wynika też z wpisu makijażysty aktorki, Harry'ego Jeffersona.

"To oficjalne! Robię makijaż na ślub dla mojej kochanej Joanna Opozda" - napisał na Facebooku. "Uwielbia #blask, który zawsze tworzymy razem, ponieważ jej glamour wygląda tak tutaj. Jak myślisz, jaki makijaż zrobimy na jej ślub? Czy powinna wyglądać bardziej efektownie czy bardziej naturalnie?" - dodał Jefferson.

Joannę Opozdę zobaczymy niedługo w nowym filmie Lecha Majewskiego "Brigitte Bardot cudowna", w którym wcieli się w tytułową ikonę światowego kina.



"Kiedy reżyser poinformował mnie, że Brigitte Bardot obejrzała mój casting i osobiście zaakceptowała mnie do tej roli, byłam przeszczęśliwa. Było to dla mnie ogromne wyróżnienie. Aktorstwo to trudny zawód, często niewdzięczny, ale dla takich chwil warto go uprawiać" - Opozda mówiła w rozmowie z agencją AKPA.



Antoni Królikowski pojawi się na kinowych ekranach w komedii Bartka Prokopowicza "Szczęścia chodzą parami", oglądać go będziemy mogli także w oczekiwanej produkcji "Kryptonim Polska".