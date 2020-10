Joanna Moro prowokuje zdjęciami w koronie jak Matka Boska

Joanna Moro pochwaliła się na Instagramie zdjęciami, na których w kusej sukience, trzyma na rękach swoją 8-miesięczną córkę Ewę i ma na głowie koronę w stylu Matki Boskiej. Joanno Moro twierdzi, że chce w ten sposób oddać hołd wszystkim mamom, niemniej zdjęcia wywołują kontrowersje.

Instagram Post

"Korona ostatnio króluje..., ale ta w innej odsłonie. Eliana namówiła mnie na zdjęcia w odsłonie matki jako królowej - królowej życia, która razem z koroną, berłem ciągnie cały tren obowiązków związanych z rolą matki... Często dziś niedoceniana i pomniejszana, a przecież to lata pracy, wyrzeczeń i poświęcenia dla dobra naszego potomstwa i społeczności... Mamuśki, dumnie nośmy bródkę uniesioną, wszystkie jesteśmy madonnami" - pisze Joanna Moro w swoim ostatnim poście, do którego dołączyła zdjęcia, na których wygląda jak figura Madonny z Dzieciątkiem.



"Świetna sesja! Bo przecież każda Matka jest boska" - chwali aktorkę jedna z jej fanek. "Choć mogą ludzie źle odebrać - odpisuje Moro. - Ale oczywiście, że tak właśnie myślę... Każda matka jest boska, każdy z nas jest cudem świata, każdy z nas ma wielką siłę i moc - tylko nie każdy to w odpowiedni sposób wykorzystuje, szeroki temat".



Reklama

Faktycznie, temat wywołał kontrowersje na profilu Moro. "Ty wredna s... nie porównuj się do Matki Boskiej, bo nie dorównujesz jej nawet w 1%" - gromi aktorkę anonimowy instagamer.



"Trochę kiczowato. Korona Matki boskiej i ta seksowna koszulka" - to inny krytyczny komentarz pod adresem Moro. Pojawił się też wątek dotyczący równouprawnienia płci: "Lekka przesada. Czy mężczyzna może zostać królem pracy i opieki nad całą rodziną jednocześnie?". Mimo tych kilku przytyków, w komentarzach dominują głosy, że aktorka po prostu pięknie wygląda na zdjęciach.



Parę dni wcześniej gwiazda opublikowała inne zdjęcia z sesji, jaką zrobiła jej Eliana, fotografka specjalizująca się w portretach ciążowych. Ta również była żywo komentowana. A to dlatego, że zarówno aktorka, jak i jej córka, były nagie. Niektórzy internauci zwracali uwagę, że Moro nie powinna pokazywać swojej córki bez ubrań, gdy nie ma na to jej świadomej zgody.