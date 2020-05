Joanna Kulig śpiewa "Kiss me in the morning"

Joanna Kulig opublikowała nową wersję utworu "Kiss me in the morning". Autorską wersję piosenki z serialu "The Eddy" polska gwiazda nagrała wraz z zespołem, którego muzycy ze względu na kwarantannę grali jednocześnie, ale każdy w swoim domu.

Joanna Kulig aktorka? Gwiazda jest równie utalentowaną wokalistką /Paweł Wrzecion /MWMedia

"Kiss me in the morning" to oficjalny utwór promujący serial "The Eddy", który będzie miał swoją premierę 8 maja na Netfliksie. Ośmioodcinkowa produkcja w reżyserii Damiena Chazelle'a opowiada historię pianisty jazzowego, który prowadzi podupadający klub w Paryżu. Kulig wciela się w tym serialu w postać partnerki głównego bohatera, granego przez Andre Hollanda.



Już w ubiegłym tygodniu, z okazji Międzynarodowego Dnia Jazzu, producenci uchylili rąbka tajemnicy i pokazali fragmenty utworu promującego serial. W poniedziałek, 4 maja, Joanna Kulig opublikowała na Instagramie jego nową wersję, nagraną wraz z zespołem w warunkach kwarantanny.



Na potrzeby nagrania muzycy połączyli się online - każdy ze swojego domu, a Kulig przed wykonaniem zdejmuje z twarzy maseczkę. Klip spotkał się z ogromnym aplauzem ze strony fanów aktorki.



"Joasiu! Taką frajdę zrobiliście tym numerem" - napisała Agata Młynarska. Wśród osób, które pogratulowały wykonawcom pomysłu znalazła się również m.in. Monika Olejnik, Karolina Korwin-Piotrowska i Sonia Bohosiewicz.