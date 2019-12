​Joanna Kulig olśniła w kreacji polskiego projektanta

Tegoroczna gala rozdania Europejskich Nagród Filmowych zgromadziła wiele gwiazd. Wśród nich znalazła się Joanna Kulig, która wręczała statuetkę dla najlepszego reżysera. Aktorka olśniła na czerwonym dywanie w klasycznej czarnej kreacji projektu Tomasza Ossolińskiego.

Joanna Kulig podczas gali wręczenia Europejskich Nagród Filmowych /CLEMENS BILAN / POOL /PAP/EPA

Ceremonia rozdania Europejskich Nagród Filmowych to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży filmowej na Starym Kontynencie. Odbywająca się co roku gala, nie bez racji nazywana "europejskimi Oscarami", to wielkie święto kina i swego rodzaju ukoronowanie dokonań najbardziej utalentowanych i zasłużonych twórców. Bezsprzecznym triumfatorem tegorocznej uroczystości był film "Faworyta" w reżyserii Yorgosa Lanthimosa, który zdobył łącznie aż osiem statuetek - w tym tę najbardziej prestiżową, dla najlepszego filmu roku.

Sam Lanthimos został wyróżniony nagrodą dla najlepszego europejskiego reżysera. Statuetkę wręczyła mu Joanna Kulig, którą w minionym roku nagrodzono w kategorii "Najlepsza Europejska Aktorka" za błyskotliwy występ w filmie Pawła Pawlikowskiego. "Zimna Wojna" i w tym roku została doceniona - dzieło polskiego reżysera zdobyło nagrodę publiczności. Pojawienie się Kulig na scenie wywołało niemałą sensację - głównie ze względu na imponujący strój, którym zachwycają się zarówno rodzime, jak i zagraniczne media.

Aktorka olśniła na czerwonym dywanie w sięgającej ziemi czarni sukni o klasycznym, eleganckim fasonie, przywodzącym na myśl garderobę gwiazd złotej ery Hollywood. Za uszycie długiej sukni z pokaźnych rozmiarów rozcięciem u dołu i głębokim dekoltem odpowiada polski projektant Tomasz Ossoliński. Aktorka uzupełniła stylizację wytworną biżuterią od Cartiera oraz klasycznymi czółenkami na szpilce. Całość dopełnił wieczorowy, ale nie nazbyt mocny makijaż. Zdjęcia z gali, które aktorka opublikowała w swoich mediach społecznościowych, wywołały falę zachwytów - zarówno ze strony fanów, jak i kolegów i koleżanek po fachu. "Wyglądasz zjawiskowo" - skomentowała na Instagramie Sonia Bohosiewicz. "Wyglądałaś przepięknie!" - wtórowała jej Maja Ostaszewska.

Prócz Joanny Kulig tego wieczoru na scenie pojawiła się także Agata Buzek, która wręczała statuetkę dla europejskich koproducentów. Buzek wyróżniła się barwną, awangardową stylizacją, której bazą była pokryta kolorowym printem marynarka. Gwiazda filmów "Rewers" i "Niewinne" wrażenie zrobiła także za sprawą nietypowej, utrzymanej w punkowym klimacie, fryzury. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło również Małgosi Beli. Słynna topmodelka, redaktorka magazynu "Vogue Polska", a prywatnie żona Pawła Pawlikowskiego, zaprezentowała się w szykownej, minimalistycznej sukience w szarym kolorze. Kreację dopełniły gładkie uczesanie i dyskretny makijaż.

Choć gala rozdania Europejskich Nagród Filmowych to przede wszystkim święto kina, jak każda skupiająca rzeszę gwiazd uroczystość, dostarcza nam zwykle także modowych zachwytów. W tym roku czerwony dywan należał bezsprzecznie do polskich gwiazd, a w szczególności do Joanny Kulig. Aktorka po raz kolejny udowodniła, że klasyczna elegancja to sprawdzony przepis na stylowy i efektowny wygląd.