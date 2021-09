Joan Collins, czyli serialowa Alexis Carrington Colby, poinformowała na swym Instagramie, że zaszczepiła się nie tylko przeciw grypie, ale jednocześnie przyjęła trzecią dawkę szczepionki na koronawirusa.

"Może i diamenty są wieczne, ale szczepionka ratuje życie" - napisała Collins.

Joan Collins zachęca do szczepienia

Joan Collins była jedną z pierwszych gwiazd, które publicznie ogłosiły, że przyjęły szczepionkę przeciw COVID-19. Aktorka opowiedziała o tym na początku stycznia 2021 roku, podczas wizyty w programie "Good Morning Britain".

"Chcę powiedzieć każdemu, kto obawia się szczepienia, że naprawdę nie ma się czym martwić. To była najłatwiejsza rzecz na świecie. Nie czułam bólu, nie miałam później żadnych niepokojących objawów. Po wszystkim wróciłam do domu i wypiłam drinka" - wyjaśniła gwiazda.

Zaapelowała też do fanów o to, by poszli w jej ślady. "Jedynym skutecznym sposobem na pokonanie tej pandemii jest zaszczepienie każdego. Idźcie się zaszczepić, proszę" - napisała wówczas na swym Instagramie.



Teraz serialowa Alexis ogłosiła, że przyjęła właśnie trzecią dawkę szczepionki na koronawirusa, czyli tzw. booster. Jak podkreślają eksperci, ma ona za zadanie przeciwdziałać spadkowi odporności, który występuje z reguły po upływie kilku miesięcy od pełnego zaszczepienia.

"Bardzo się cieszę, że otrzymałem jednocześnie szczepionkę przeciw grypie i booster na koronawirusa. Zachęcam wszystkich do stawienia się na wezwanie. Może i diamenty są wieczne, ale szczepionka ratuje życie" - napisała 88-letnia Collins na Instagramie.



Odbiorcy pochwalili aktorkę w komentarzach, podkreślając, że jej decyzja może zainspirować ludzi, którzy wciąż boją się szczepień.

"Jesteś wzorem do naśladowania" - napisała jedna z użytkowniczek Instagrama. "Jesteś zjawiskową osobą i doskonałym przykładem dla innych" - dodał inny fan aktorki. "Ludzie powinni brać z ciebie przykład, Joan. Niech ci Bóg błogosławi" - skomentował kolejny.