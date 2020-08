Jim Mickle zekranizuje "Buick 8" Stephena Kinga

O ekranizacji powieści "Buick 8" autorstwa Stephena Kinga mówiło się już w 2019 roku przy okazji powstania firmy produkcyjnej Renegade Entertainment założonej przez aktora Thomasa Jane'a oraz Courtney Lauren Penn. Przez dłuższy czas nieznane były dalsze losy zapowiedzianej ekranizacji. Teraz do jej tematu powrócił Jane w podcaście "The Kingcast". Zdradził, że filmową wersję "Buick 8" nakręci Jim Mickle.

Jim Mickle zekranizuje "Buick 8" /Daniel Zuchnik/WireImage /Getty Images

Jim Mickle to filmowiec z dobrą ręką do thrillerów z pogranicza makabry i horroru. Na jego koncie są m.in. "Plaga wampirów", opowiadający o specyficznej rodzinie kanibali "Jesteśmy tym, co jemy" oraz świetny thriller "Chłód w lipcu". Ostatnio Mickle wyreżyserował dla Netfliksa film "W cieniu księżyca" opowiadający o policjancie ścigającym seryjnego mordercę pojawiającego się równo co dziewięć lat. Wydaje się więc właściwą osobą na właściwym miejscu, jeśli chodzi o podjęcie się ekranizacji powieści "Króla Horroru".

Reklama

"Znacie Jima Mickle'a? Jest zaj... Podpisaliśmy z nim kontrakt. A także z dwoma fantastycznymi scenarzystami, którzy już wcześniej współpracowali z Jimem. Wszyscy byliśmy bardzo podekscytowani i mieliśmy kilka spotkań dotyczących filmu. Przypomnę jednak, że bohaterami książki 'Buick 8' jest pluton policjantów stanowych z Pensylwanii. W międzyczasie wybuchła pandemia oraz szaleństwo związane z protestami przeciwko brutalności policji. Pomyśleliśmy więc, że póki co to nie jest dobry czas na pokazanie filmu o plutonie pensylwańskich policjantów" - powiedział Jane. Jako aktor był już wcześniej związany z trzema innymi ekranizacjami powieści Stephena Kinga, filmami: "Łowca snów", "Mgła" oraz "1922".

"Buick 8" opowiada historię policjantów stanowych z tzw. Jednostki D., którzy od 1979 roku trzymają w tajemnicy przed miejscowymi samochód marki Buick ukryty w jednej z szop. To tajemnicze auto, które samo się naprawia i z którym związane jest wiele opowieści o nadprzyrodzonym podłożu. Podejrzewa się, że samochód jest łącznikiem pomiędzy dwoma światami, a w jego pobliżu zaginęły już dwie osoby.

Poza nazwiskiem reżysera adaptacji książki Kinga, o ewentualnym filmie wiadomo niewiele więcej. Aktualnie jego produkcja jest wstrzymana i nie wiadomo, kiedy miałaby się rozpocząć.