Jim Henson: Ojciec Muppetów

Wszyscy kochają Muppety. Te teatralne lalki obdarzone abstrakcyjnym poczuciem humoru już od ponad czterdziestu lat pozostają popkulturowym fenomenem. Z okazji 30. rocznicy śmierci ich twórcy, Jima Hensona, cieszącego się w USA nie mniejszą estymą niż legendarny Walt Disney, przypominamy, jak doszło do ich powstania.

Jim Henson - Master of Muppets /Associated Press /East News

Master of Puppets

Twórca "Muppetów" Jim Henson urodził się 24 września 1936 roku jako James Maury Henson. Był plastykiem, lalkarzem, reżyserem, producentem, scenarzystą i aktorem. Karierę rozpoczął w 1954 roku jako lalkarz w lokalnym programie waszyngtońskiej telewizji. Pięć lat później zdobył nagrodę EMI i stworzył postać Kermita.

Po raz pierwszy w komplecie (przedtem poszczególne postaci występowały w różnych programach) Muppety (nazwa muppet wzięła się ze skrzyżowania słowa marionette - marionetka, ze słowem puppet - lalka) pojawiły się w telewizji w 1969 roku w słynnym i wielce cenionym programie dla dzieci "Ulica Sezamkowa". Cieszył się on wielką popularnością ze względu na umiejętne łączenie elementów zabawy i edukacji.

Zdjęcie Jim Henson w otoczeniu swoich "podopiecznych" / Hulton Archive / Getty Images

W latach 60. Henson i Muppety byli gośćmi programów telewizyjnych, między innymi: "The Jimmy Dean Show", "The Ed Sullivan Show", "The Today Show" i wielu innych. W 1976 roku Henson stworzył swój najsłynniejszy chyba program - "The Muppet Show". Do każdego odcinka zapraszano sławnego gościa ze świata filmu lub muzyki. "The Muppet Show" był emitowany w latach 1976-1981. Odniósł ogromny sukces, zarówno komercyjny, jak i artystyczny.

Nowatorstwo Hensona polegało na stworzeniu galerii różnych postaci - niezwykłe lalki imitowały ludzi, zwierzęta oraz fantastyczne stwory. Ale najważniejsze było specyficzne poczucie humoru - absurdalne, operujące odwołaniami do popkultury i jednocześnie abstrakcyjne.

Serial był emitowany przez pięć lat w ponad 100 krajach i otrzymał trzy nagrody EMI. W latach 1976-1981 wyprodukowano 120 odcinków programu, który zdobył wiele nagród, m.in. Brytyjskiej Akademii Filmu i Telewizji (BAFTA) dla najlepszej komedii telewizyjnej. Ta sama Akademia w 1976 roku uznała Kermita (żabę-konferansjera) za najlepszego aktora telewizyjnego.

Zdjęcie Tak wyglądały występy Muppetów od kulis / David Attie / Getty Images

W latach 1996-1998 pojawiła się kontynuacja "The Muppet Show", zatytułowana "Muppets Tonight". Powstała też znana w Polsce seria animowana dla dzieci "Mapeciątka" ("The Muppet Babies", 1984-1990). Przedstawiała wyimaginowane lata dziecięce postaci znanych z "Muppet Show". Mapeciątka wychowują się w przedszkolu pod opieką Niani. Widzowie nigdy nie ujrzą jej twarzy, słysząc jedynie jej opiekuńczy, ciepły głos.

Od 1979 roku Muppety zaczęły pojawiać się w filmach długometrażowych. W latach 90. Henson Productions postanowiło skorzystać z literackiej klasyki. Swobodnie potraktowane adaptacje "Opowieści wigilijnej" Karola Dickensa, czy "Wyspy skarbów" Roberta L. Stevensona spotkały się z dobrym przyjęciem, jednak sukces filmów nie przełożył się na sukces "Muppets Tonight", który dość szybko zniknął z anteny.