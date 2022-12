Elon Musk ma na swoim koncie wiele śmiałych pomysłów, jednak wiele wskazuje na to, że w przypadku Twittera, miliarder będzie musiał przyznać się do porażki. Jak do tej pory jego pomysły i decyzje podjęte po przejęciu platformy spotykają się tylko z krytyką.

Jim Carrey pożegnał się z fanami na Twitterze

Głos niezadowolenia rozbrzmiewa tym głośniej, gdy kolejne gwiazdy decydują się zawiesić konta na platformie lub ogłaszają, że zaprzestają korzystania z Twittera. Niedawno ta lista wydłużyła się o kolejne nazwisko. Z Twitterem pożegnał się Jim Carrey.

W swoim ostatnim, pożegnalnym poście aktor zamieścił krótki film animowany, z jego wpisu można wyczytać, że dzieło, które stworzył wspólnie Jimmym Haywardem, nie jest przypadkowe i niesie ze sobą ważne przesłanie.

"Opuszczam Twittera, ale najpierw, oto kreskówka, którą zrobiłem z moim przyjacielem Jimmym Haywardem. Opiera się na moim obrazie szalonego, starego latarnika, stojącego nago w czasie burzy, strzegącego latarni i wzywającego anioły, by prowadziły nas przez zdradziecką noc. Kocham was wszystkich bardzo!" - napisał w swojej ostatniej wiadomości komik.

W swojej postawie aktor, oczywiście, nie jest odosobniony. Wcześniej podobną decyzję podjęli m.in. Whoopi Goldberg, Helen Hunt, Ellen Pompeo, Gigi i Bella Hadid, Jack White, Stephen King czy Moby, który platformę porównał do szamba pełnego rasizmu, antysemityzmu, dezinformacji i tępej nienawiści.