Jim Carrey: Kanye West całym sobą oddaje ducha tych pomylonych czasów

Podczas występu w programie "Real Time with Bill Maher" Jim Carrey, opowiadając o wydanej w lipcu książce „Wspomnienia i dezinformacje", odniósł się do ostatnich wystąpień Kanye'a Westa. Na swój sposób. Nie obyło się zatem bez patetycznych stwierdzeń, podszytych sarkazmem. "Kanye West całym sobą oddaje ducha tych pomylonych czasów" - powiedział Carrey.

Jim Carrey (L) podczas rozmowy z Billem Maherem (P) /YouTube

Ta książka miała być parodią rzeczywistości. Ale rzeczywistość znacząco ją przerosła. Dzieło aktora nosi tytuł "Memoirs and Misinformation"("Wspomnienia i dezinformacja") i opowiada o bogatym, uprzywilejowanym i zblazowanym aktorze imieniem Jim Carrey, który nurza się w hollywoodzkim przepychu. Towarzyszą mu m.in.: Nicolas Cage, Charlie Kaufman i Gwyneth Paltrow. Występuje w niej oczywiście także Kayne West.



Rozmawiając o tej pozycji w najnowszym odcinku talk show "Real Time with Bill Maher", Carrey rozwinął zawartą w książce refleksję, że obecne czasy są niezwykle trudne dla komika, który chciałby z nich zażartować. Bo trudno dorównać absurdom, które dzieją się samoistnie.



Prowadzący Bill Maher na dowód prawdziwości tej tezy przeczytał fragment książki o inwazji obcych, kiedy to Kanye West mówi:"Nie musisz się bać. Przemawiają do mnie swoimi nadprzyrodzonymi głosami. Jestem jednym z nich, jestem z nimi połączony".

Wideo Jim Carrey on Memoirs and Misinformation | Real Time with Bill Maher (HBO)

Reklama

"Wydaje mi się, że West faktycznie coś takiego powiedział w tym tygodniu!" - zażartował prowadzący, na co Carrey odparł: "To bardzo dziwna sytuacja, gdy parodia tak bardzo przystaje do rzeczywistości". Dodał, że West całym sobą oddaje ducha tych pomylonych czasów, bez względu na to, co robi. Dlatego o nim napisał, choć... przyznaje, że nie potrafi go rozgryźć.



Książka ukazała się 7 lipca i można ją kupić za pośrednictwem platformy Amazon. Carrey promował ją wcześniej słowami: "Nie byłoby niczego bardziej nudnego, niż faktyczne wydarzenia z mojego życia w jakiejś chronologicznej kolejności... Miałbym to robić, by wzmocnić swoją markę? Nie o to mi chodzi. Jim Carrey z tej książki ucieleśnia każdego, kto znajduje się w mojej sytuacji. Artysty, celebryty, gwiazdy. Reprezentuje ten świat i wszystkie jego ekscesy: łakomstwo, skupienie się na sobie i próżność".



Ten opis dotyczy także i tego, z którego sobie panowie w programie nieco dworowali, czyli Westa, który prowadzi obecnie jedną z najdziwniejszych kampanii prezydenckich w historii USA. Chaotycznie i emocjonalnie wypowiada się na każdy temat. W tym atakuje rodzinę swojej żony Kim Kardashian i nią samą, publicznie informując, że gdy dowiedziała się o pierwszej ciąży, chciała ją usunąć i to on temu zapobiegł. Nie jest też tajemnicą, że para nie mieszka ze sobą od ponad roku. Spekuluje się, że wkrótce dojdzie do jednego z najbardziej krwawych rozwodów. Póki co West przyznał, że cierpi na chorobę afektywną dwubiegunową, a jego żona poprosiła o... wyrozumiałość dla niego.