Niesutraszony Jet Li

Na planie filmu "Nieustraszony" miał groźnie wyglądający wypadek, kiedy jego filmowy partner podczas kręcenia sceny bójki stracił równowagę i razem z Li spadł z budynku. Reżyser Ronny Yu przyznał, że przez kilka sekund po upadku aktorskiej pary myślał, że Li się zabił.

"Wszyscy byli przerażeni i nikt nie chciał brać udziału w tej scenie walki z Li. Wszystko jednak mieliśmy dokładnie przećwiczone" - mówił reżyser. "Przed kręceniem tej sceny długo rozmawiałem z Li. Zdecydowaliśmy się żeby zrobić to tak, aby wyglądało jak najbardziej realistycznie. To była bójka na wieży - scena była dosyć niebezpieczna. Rozłożyliśmy materace. Miały one zamortyzować upadek, ale to naprawdę była znaczna wysokość" - dodał Yu.