"Zakres działań Next Film stale się poszerza. Z dystrybucji płynnie przeszliśmy do produkcji filmów sami stawiając przed sobą nowe wyzwania. Ogromnie cieszy nas, że już od dziesięciu lat możemy dostarczać widzom rozrywkę na najwyższym poziomie. Prezentować filmy, które doceniane są zarówno przez publiczność, krytyków jak i ludzi z branży. Nasz jubileuszowy rok kończymy pełni optymizmu" - mówi Robert Kijak, prezes firmy Next Film.

"Jeszcze przed Świętami": Co to za film?

"Jeszcze przed Świętami" to niezwykle ciepła, pełna humoru opowieść wymykająca się tradycyjnym schematom świątecznych produkcji.

Marysia to trzydziestokilkuletnia kurierka samotnie wychowująca synka. Gdy ktoś złośliwie zamienia paczki, które miała dostarczyć, musi rzucić wszystko i wyprostować całe zamieszanie. Na domiar złego do jej auta dosiada się Krzysiek, wyjątkowo namolny klient, któremu zależy, aby jak najszybciej odzyskać przeznaczoną dla niego przesyłkę.