"Jesus Rolls": John Turturro wraca do kultowej postaci z filmu "Big Lebowski'

Dwadzieścia dwa lata po premierze kultowego filmu braci Coen jeden z jego bohaterów powróci w nowej produkcji! To grany przez Johna Turturro miłośnik kręgli Jesus Quintana. Film o jego przygodach będzie miał premierę 6 marca tego roku.

John Turturro na plakacie filmu "Jesus Rolls" /materiały prasowe

Film nosi tytuł "The Jesus Rolls", a wyreżyserował go sam Turturro, który również napisał do niego scenariusz. Produkcja skupi się na historii Jesusa Quintany, który po wyjściu z więzienia wyruszy razem ze swoimi przyjaciółmi Peteyem (Bobby Cannavale) i Marie (Audrey Tautou), w podróż drogą drobnych przestępstw i romansu. W filmie wystąpią również Jon Hamm, Christopher Walken i Susan Sarandon.

Choć postać Jesusa łączy "The Jesus Rolls" z filmem braci Coen, to większą inspiracją dla Turturro w trakcie pisania scenariusza był francuski komediodramat "Jaja" w reżyserii Bertranda Bliera. Opowieść o trójce przyjaciół - w tych rolach G,rard Depardieu, Patrick Dewaere i Miou-Miou - którzy kradzionym samochodem ruszają w podróż przed siebie. Film Bliera był wyświetlany w Stanach pod tytułem "Going Places". Tak samo zatytułowany był pierwotnie projekt Turturro, którego scenariusz był pisany jako remake francuskiego filmu.

Teaser "The Jesus Rolls", poza obsadą filmu, ujawnia niewiele. Można zobaczyć w nim tytułowego bohatera, który na kręgielni prezentuje swoje autorskie zagranie rozpoczęte polizaniem kuli do kręgli.

Wideo The Jesus Rolls - Official Teaser

"To lekko pikantny film" - mówił Turturro o "The Jesus Rolls" w wywiadzie udzielonym magazynowi "The Independent". "Pokazuje jak głupi bywają mężczyźni. Kobiety są silniejsze i właśnie o tym będzie mój film. To bardzo ludzka komedia".

Bracia Coen, autorzy filmu "Big Lebowski", nie są w żaden sposób związani z projektem Turturro. Udzielili jednak zgody na wykorzystanie w nowym filmie wymyślonego przez siebie bohatera. Dla Turturro będzie to pierwszy wyreżyserowany film fabularny od czasu "Casanovy po przejściach" z 2013 roku.