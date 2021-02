Jest zwiastun nowego filmu M. Night Shyamalana „Old”

„Tego lata tylko w kinach” – wyrażają swoją nadzieję autorzy thrillera „Old”, którego pierwszy zwiastun został zaprezentowany podczas finału Super Bowl. Reżyserem filmu jest M. Night Shyamalan, autor głośnych hitów takich jak „Szósty zmysł” czy „Split”.

"Old" powinien trafić do kin latem 2021 /materiały prasowe

Czy film Shyamalana trafi latem tylko do kin, uzależnione jest od tego, jak dalej wyglądać będzie sytuacja z pandemią COVID-19. Na razie sprawiła ona, że podczas Super Bowl, najgorętszego wydarzenia telewizyjnego roku, pojawiło się znacznie mniej zwiastunów nadchodzących hitów kinowych niż w latach poprzednich. Jednym z nich był właśnie "Old", do którego zdjęcia powstały na słonecznej Dominikanie.



Napisany przez Shyamalana scenariusz filmu "Old" powstał na motywach francuskiej powieści graficznej "Sandcastle" autorstwa Oscara Levy’ego i Fredericka Petersa. Rodzina z dziećmi, młoda para, kilku turystów i uchodźcy trafiają nad ustronną, idylliczną zatoczkę pełną basenów skalnych, piaszczystego wybrzeża i porośniętych gęstą roślinnością klifów. To miejsce wygląda jak raj, ale skrywa mroczny sekret. Po pierwsze w kryształowo czystej wodzie unosi się ciało martwej kobiety. Po drugie wszystkie dzieci na wyspie zaczynają szybko się starzeć. Wkrótce okazuje się, że dorośli również starzeją się równo co pół godziny. Na dodatek wygląda na to, że nie ma stąd żadnego wyjścia - czytamy w opisie powieści graficznej "Sandcastle".

Wideo Old - The Big Game Spot [HD]

Obsada nowego filmu Shyamalana wygląda imponująco. Są w niej Gael Garcia Bernal ("Amores Perros"), Vicky Krieps ("Nić widmo"), Rufus Sewell ("Człowiek z Wysokiego Zamku"), Ken Leung ("Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy"), Nikki Amuka-Bird ("Jupiter: Intronizacja"), Abbey Lee ("Kraina Lovecrafta"), Aaron Pierre ("Krypton"), Alex Wolff ("Dziedzictwo. Hereditary"), Embeth Davidtz ("Lista Schindlera"), Eliza Scanlen ("Małe kobietki"), Emun Elliott ("Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy"), Kathleen Chalfant ("The Affair") oraz Thomasin McKenzie ("Jojo Rabbit").



To pierwszy z dwóch filmów, które Shyamalan nakręci dla wytwórni Universal. Na mocy podpisanego z tym studiem kontraktu, reżyser ma praktycznie całkowitą kontrolę nad tymi projektami, co jest sporym kredytem zaufania ze strony szefów wytwórni. Shyamalan, którego pełną sukcesów karierę przerwała klapa filmu "1000 lat po Ziemi", w ostatnich latach wraca do formy, czego dowodem dwie kontynuacje filmu "Niezniszczalny" ("Split" oraz "Glass") i serial "Servant".