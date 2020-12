Jest zwiastun kontynuacji filmu "Książę w Nowym Jorku"

Przez lata fani Eddiego Murphy'ego zastanawiali się, czy w końcu doczekają się tego, że aktor powróci do jednej ze swoich ikonicznych ról z przeszłości. Choć na giełdzie tytułów najczęściej pojawiała się postać Aleksa Foleya z "Gliniarza z Beverly Hills", to jednak gwiazdor wybrał księcia Akeema z komedii „Książę w Nowym Jorku”. W drugiej części tego filmu Akeem wraca do Stanów w poszukiwaniu swojego syna. Właśnie zadebiutował zwiastun tej produkcji.

Arsenio Hall i Eddie Murphy w filmie "Coming 2 America" /Amazon Prime /materiały prasowe

W pierwszej części "Księcia w Nowym Jorku" Akeem wyruszył do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu kandydatki na żonę. Zetknięcie ze realiami Ameryki okazało się dla niego dość bolesne. Jednak nie na tyle, by za żadne skarby nie chciał tam wrócić. Jak się okazuje, ten czas nadszedł właśnie teraz. Powód kolejnej wizyty w Stanach jest poważny. Książę Akeem, który niedługo zostanie królem, chce spełnić życzenie swego umierającego ojca (w tej roli James Earl Jones) i sprowadzić do królestwa Zamundy swojego syna, by ten został prawowitym dziedzicem tronu. Książę i jego młodszy brat Semmi (Arsenio Hall) ruszają więc w podróż.



Pierwotnie film "Coming 2 America" miał trafić do kin. Plany producentów pokrzyżowała jednak pandemia. W tej sytuacji prawa do filmu kupiła platforma streamingowa Amazon Prime. I właśnie tam 5 marca 2021 roku trafi kontynuacja "Księcia w Nowym Jorku. Film wyreżyserował Craig Brewer ("Pod prąd", "Nazywam się Dolemite"), a scenariusz napisał Kenya Barris ("Laski na gigancie", "Shaft").

"Tym, co podobało mi się najbardziej, jest to, że nie straciliśmy z oczu głównego celu pierwszego filmu - humoru. To zajebiście śmieszny film i jestem dumny, że udało nam się trafić ze wszystkim w dziesiątkę. Jest zabawny i ma wszystko, co potrzebne. Ma też kilka niespodzianek, które zaskoczą ludzi, którzy zwykle nie dają się zaskoczyć" - mówił niedawno o kontynuacji "Księcia w Nowym Jorku" Arsenio Hall.



W pozostałych rolach w filmie "Coming 2 America" wystąpili: Jermaine Fowler, Leslie Jones, Tracy Morgan, KiKi Layne, Shari Headley, Wesley Snipes, John Amos, Teyana Taylor, Vanessa Bell Calloway, Paul Bates, Nomzamo Mbatha oraz Bella Murphy.