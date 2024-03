Jest sequel kinowego hitu. Szykują się wielkie emocje

Zrealizowana w 2015 roku animacja "W głowie się nie mieści" w reżyserii Pete'a Doctera opowiadała o nastolatce o imieniu Riley. Jak każdym z nas, bohaterką kierują uczucia: Radość, Strach, Złość, Obrzydzenie i Smutek. Kiedy dziewczyna jest zmuszona porzucić swoje dotychczasowe życie na środkowym zachodzie USA, ponieważ jej ojciec dostał pracę w San Francisco, usiłuje dostosować się do nowej sytuacji. Chociaż Radość, najważniejsze uczucie, robi wszystko, by utrzymać pozytywną atmosferę, Riley nie jest łatwo odnaleźć się w nowym mieście, domu i szkole...

Reklama

Główny element fabuły stanowiły zmagania Radości i Smutku oraz chaos, jaki opanowuje Centralę, gdy u steru pozostają tylko Gniew, Strach i Odraza. Cały film opowiadał zasadniczo o dążeniu do uzyskania emocjonalnej równowagi, tak niezbędnej dla zachowania zdrowia psychicznego. Animacja Pete'a Doctera okazała się wielkim hitem, zdobywając Oscara, Złoty Glob oraz nagrodę BAFTA.

"W głowie się nie mieści 2": O czym opowie animacja?

Dziewięć lat po premierze "W głowie się nie mieści" do kin trafi sequel animacji. Wyprodukowany przez Disneya i Pixara film "W głowie się nie mieści 2" to powrót do umysłu Riley, obecnie świeżo upieczonej nastolatki. Centrala sterowania przechodzi gruntowny remont, bo pojawiły się nowe Emocje! Radość, Smutek, Złość, Strach i Odraza, które dotąd z powodzeniem kierowały całym przedsięwzięciem, z pewnym wahaniem witają nowego przybysza - Niepewność. A to dopiero początek zmian.

Za reżyserię "W głowie się nie mieści 2" odpowiada Kelsey Mann . Scenariusz wyszedł spod pióra Meg LeFauve, która była także współscenarzystką oryginału.