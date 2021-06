Jessica Henwick dołączyła do obsady filmu „Na noże 2”

Naszpikowana gwiazdami obsada kontynuacji filmu „Na noże” powiększa się o kolejne znane nazwisko. Obok Daniela Craiga, który tak jak poprzednio wcieli się w rolę detektywa Benoita Blanca, a także Kate Hudson i Edwarda Nortona w sequelu zagra znana z filmu „Matrix 4” Jessica Henwick. Informację o jej udziale w tym projekcie podał serwis Deadline.

Angielska aktorka Jessica Henwick stała się znana szerszej publiczności po roli w serialu "Gra o tron", a jej pozycję ugruntowała kolejna produkcja Netflixa - "Iron Fist". Oba seriale otworzyły jej drzwi do zagrania głównej roli w czwartej części serii "Matrix" u boku Keanu Reevesa i Carrie-Anne Moss. Obecnie aktorka znajduje się na planie hollywoodzkiej produkcji "The Grey Man", gdzie występuje z Ryanem Goslingiem i Chrisem Evansem.



Jaką rolę Jessica Henwick odegra w "Na noże 2", tego nie ujawniono. Jak na razie znamy niewiele szczegółów dotyczących tej produkcji. W marcu Netflix oficjalnie podał, że powstanie kontynuacja hitowego kryminału "Na noże", i to nie jedna, a dwie części, zaś budżet tych produkcji to 400 milionów dolarów. Wiadomo także, że zdjęcia do pierwszego z dwóch sequeli ruszają już za kilka tygodni w Grecji. W obsadzie oprócz Daniela Craiga znaleźli się: Kate Hudson, Kathryn Hahn, Dave Bautista, Janelle Monáe, Leslie Odom Jr. i Edward Norton. Za scenariusz i reżyserię - tak jak w przypadku pierwszej części - odpowiada Rian Johnson.



I to właściwie wszystko, co wiadomo na pewno, bo zarys fabuły nie jest jeszcze znany. Wiadomo jedynie, że grany ponownie przez Daniela Craiga detektyw Benoit Blanc będzie rozwiązywał kolejną zagadkę, w której pojawia się duża grupa podejrzanych. Producenci postanowili bowiem wykorzystać jeszcze raz ten sam patent co w pierwszej części, w której Rian Johnson przedstawił historię tajemniczej śmierci pisarza kryminalnego Harlana Thrombeya, po której rozpoczyna się rodzinna walka o spadek. Na miejscu zbrodni pojawia się detektyw Blanc, który bada podejrzane okoliczności śmierci artysty. Szybko okazuje się, że wszyscy członkowie rodziny i pracownicy rezydencji pisarza mogą mieć z nią coś wspólnego.



Film "Na noże" miał premierę w 2019 roku. Już po otwarciowym weekendzie wiadomo było, że jest hitem. Przyniósł Rianowi Johnsonowi w 2020 roku nominację do Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny i zarobił 311 milionów dolarów na całym świecie. Nie bez znaczenia z pewnością było to, że produkcja mogła się poszczycić iście gwiazdorską obsadą. Oprócz Daniela Craiga na ekranie widzowie mogli podziwiać m.in. Chrisa Evansa, Christophera Plummera, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Katherine Langford, Josepha Gordon-Levitta, Dona Johnsona i Anę de Armas.