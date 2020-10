Jessica Chastain zamiast Michelle Williams w "Scenach z życia małżeńskiego"

Stacja HBO przygotowuje remake serialu Ingmara Bergmana "Sceny z życia małżeńskiego". W rolach głównych w tej produkcji mieli wystąpić Oscar Isaac oraz Michelle Williams. Tej drugiej jednak w nim nie zobaczymy. Powodem jest konflikt terminów i inne zobowiązania aktorki. Rolę, którą miała zagrać Williams, zagra w "Scenach z życia małżeńskiego" Jessica Chastain.

Jessica Chastain zagra w remake'u słynnej produkcji Ingmara Bergmana "Sceny z życia małżeńskiego" AFP

Informację o zaangażowaniu Chastain podał portal "Deadline". Nie będzie to pierwszy projekt, w którym popularna aktorka zagra u boku Oscara Isaaca. Wcześniej oboje wystąpili w "Roku przemocy" z 2014 roku. Znają się jednak o wiele dłużej, bo oboje studiowali aktorstwo w prestiżowej szkole Julliarda. Prywatnie są przyjaciółmi.

Sześcioodcinkowy miniserial "Sceny z życia małżeńskiego" zadebiutował w szwedzkiej telewizji w 1973 roku. Rok później został pokazany w Stanach Zjednoczonych w skróconej, trzygodzinnej wersji, która spełniała wymagania seansu kinowego.

Bohaterami było małżeństwo grane przez Liv Ullman i Erlanda Josephsona, tematem zaś ich rozstania i powroty na przestrzeni kolejnych dekad. Bergman napisał scenariusz serialu, a inspiracją do niego były osobiste doświadczenia, w tym te z trwającego od 1965 do 1970 roku małżeństwa z Liv Ullman.

Twórcą nowej wersji "Scen z życia małżeńskiego" będzie Chagaj Lewi, autor m.in. popularnego serialu "The Affair" oraz izraelskich seriali "Nasi chłopcy" i "BeTipul". Ten drugi doczekał się kilku remake’ów, w tym polskiego "Bez tajemnic". Lewi nie tylko napisze scenariusz i wyreżyseruje serial z Isaakiem i Chastain, ale będzie też jednym z jego producentów.

Dla Jessiki Chastain to jeden z wielu projektów, w które jest teraz zaangażowana. Niedawno premierę miał thriller z jej udziałem zatytułowany "Ava", a w ostatnich tygodniach pojawił się zwiastun innego sensacyjnego widowiska "The 355", w którym zagrała u boku m.in. Penelope Cruz, Lupity Nyong’o i Diane Kruger.



Inne projekty aktorki to opowiadający o słynnej teleewangelistce film "The Eyes of Tammy Faye", opowiadający o pandemii ospy "The Division" Davida Leitcha, a także "The Forgiven" oraz serial, w którym wcieli się w rolę wokalistki country Tammy Wynette.