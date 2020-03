Jessica Chastain wyznała, że przed laty podkochiwała się w Garym Oldmanie w klipie, który zamieściła w niedzielę na Instagramie. Wyjawia w nim, z jakimi aktorami chciałaby spotkać się na planie. W filmiku, który sama stworzyła, pojawiają się wybrane sceny z ich udziałem, zestawione z ujęciami z filmów, w których grała Chastain. W efekcie wygląda to tak, jakby aktorka rzeczywiście wystąpiła razem ze swoimi ulubionymi gwiazdami.

Jessica Chastain (L) i Gary Oldman (P) podczas Złotych Globów w 2018 roku /Christopher Polk/NBCU Photo Bank/NBCUniversal /Getty Images

"Miałam za dużo czasu w ostatnim tygodniu, więc sama nakręciłam filmy z nimi" - napisała Jessica Chastain. Ze stworzonego przez nią wideo wynika, że najbardziej chciałaby zagrać z Kate Blanchett, Marion Cottillard oraz Garym Oldmanem. "Kate, Marion, Gary, zadzwońcie do mnie!" - czytamy w napisach końcowych krótkiego klipu.



Przy okazji aktorka poczyniła niecodzienne wyznanie.



"Podkochiwałam się trochę w Garym Oldmanie za czasów 'Draculi'" - napisała w poście. Nic więc dziwnego, że to właśnie z tego filmu pochodzą sceny z Oldmanem, które wybrała do swojego klipu.



Chastain nie pierwszy raz wspomina o swojej słabości do Oldmana. "Podziwiałam go już jako dziecko, bo z występu na występ za każdym razem pokazywał inną twarz" - powiedziała w wywiadzie dla "Hollywood Reporter" w 2017 roku.



W tej samej rozmowie wzięła udział Jennifer Lawrence, która również przyznała się do fascynacji Garym Oldmanem. "Powiedziałam to pierwsza, więc sądzę, że Jessica po prostu ode mnie zgapiła" - zażartowała Lawrence, a Chastain odpowiedziała: "Już w 2002 w jednym z wywiadów stwierdziłam, że był moim kinowym zauroczeniem".

Co ciekawe, w sieci krąży nawet nagranie z 2011 roku, na którym uwieczniono moment, kiedy Chastain i Oldman się poznali. Prezentacji podczas Festiwalu Filmowego w Palm Springs dokonał przed kamerami dziennikarz "E talk".



"Cześć, jestem twoją wielką fanką" - powiedziała Chastain do Oldmana, który pojawił się tuż obok niej, a aktor odwzajemnił komplement i dodał, że widział ją podczas śniadania, ale był zbyt nieśmiały, żeby podejść. "To ja byłam zbyt nieśmiała, żeby podejść do ciebie. Nie chciałam przeszkadzać" - odpowiedziała Chastain, a następnie... zaczęła płakać ze wzruszenia.



"To było dla mnie zbyt wiele" - wyjaśniła później w rozmowie z magazynem "People". "Moja agentka musiała mnie stamtąd zabrać. Powiedział mi takie miłe rzeczy, nie sądziłam nawet, że wie, kim jestem. Byłam w szoku, że ceni moją pracę" - wyznała potem aktorka.



Gary Oldman i Jessica Chastain zagrali razem rok później w filmie "Gangster" w reżyserii Johna Hillcoata.