Jessica Chastain: Romans z kolegą z planu?

Spowolnione nagranie, na którym Isaac całuje Chastain w pachę, wcześniej patrząc w stronę aktorki powłóczyście, stało się viralem. Aktorka została zapytana o ten filmik, kiedy gościła w programie śniadaniowym "Today" na antenie amerykańskiej telewizji NBC. Zdaniem Chastain, nie byłoby całej hecy, gdy nie tryb slow-motion, w którym wykonane jest wideo.



Jessica Chastain i Oscar Isaac: Znają się pół życia

"W slow-motion każdy jest superseksi" - twierdzi. "Jeśli obejrzy się tę sytuację w normalnym tempie, to zobaczymy, że (...) on chce mi dać całusa w łokieć, a ja w tym czasie próbuję go objąć. W ten sposób jego twarz nagle ląduje w mojej pasze" - wyjaśnia Chastain. Aktorka pamięta, że dopiero, kiedy wpatrujący się w nich fotoreporterzy zaczęli się śmiać, ona i Oscar poczuli, że doszło do niezręcznej sytuacji.

Wideo Jessica Chastain Explains Viral Video Of Oscar Isaac Kissing Her Elbow

Nawet jeśli to zdarzenie było zbiegiem okoliczności, to pokazuje, że między Jessicą i Oscarem są co najmniej serdeczne relacje. "Jesteśmy jak przyjaciółki. Chodziliśmy razem do college'u, więc przyjaźnimy się przez ponad połowę swojego życia" - podkreśla Chastain. Oboje są absolwentami Julliards School w Nowym Jorku. Oboje także są w związkach małżeńskich i mają po dwoje dzieci.

Jessica Chastain: Rudowłosa piękność 1 / 12 W piątek, 24 marca, 40. urodziny obchodzi amerykańska aktorka Jessica Chastain. Rudowłosa piękność, której uroda zachwyca stylistów i fotografów na całym świecie, prócz przemyślanego doboru ról, z niezwykłym wyczuciem potrafi także podkreślić swe naturalne wdzięki. Choć jej piękno urzeka, a wielkie marki starają się ją zdobyć dla kampanii reklamowych, Jessica Chastain wciąż podkreśla, że najważniejsza jest dla niej praca. Źródło: Getty Images Autor: Mike Coppola udostępnij

Serial HBO "Sceny z życia małżeńskiego", w którym oboje ostatnio zagrali, to telewizyjna adaptacja filmu Ingmara Bergmana o tym samym tytule. Opowieść koncentruje się na losach rozpadającego się małżeństwa. Produkcja trafi na platformę VOD 13 września.