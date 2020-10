Jessica Chastain i Penelope Cruz w zwiastunie filmu „The 355”

Jedyną nadzieją dla świata, który bez kłopotu można zdestabilizować jednym kliknięciem klawiatury, będzie kobiecy oddział zorganizowany przez agentkę CIA Mason „Mace” Brown. W tej roli Jessica Chastain. W filmie „The 355” partnerować jej będą Penelope Cruz, Lupita Nyong’o oraz Diane Kruger. Przedsmak atrakcji oferowanych w tym filmie stworzonym przez autorów serii o Jasonie Bournie można zobaczyć w opublikowanym właśnie zwiastunie filmu.

Plakat filmu "The 355" /materiały prasowe

Obsada thrillera sensacyjnego "The 355" jest iście gwiazdorska. Oprócz Chastain, Cruz, Nyong’o i Kruger w filmie wystąpili również Fan Bingbing, Sebastian Stan i Edgar Ramirez.



Kiedy ściśle tajna broń wpada w łapy najemników, nieobliczalna agentka Mason "Mace" Brown (Chastain) będzie zmuszona do połączenia sił z rywalką z niemieckiego wywiadu, Marią (Kruger), byłą agentką MI6, a zarazem specjalistką od komputerów, Khadijah (Nyong’o) oraz kolumbijską psycholożką Gracielą (Cruz). Celem ich misji będzie odnalezienie broni oraz wyprzedzenie tajemniczej kobiety Lin Mi Sheng (Bingbing), która śledzi ich każdy ruch - czytamy w oficjalnym opisie fabuły filmu "The 355".



Filmowa akcja rozgrywać się będzie na całym świecie. Począwszy od paryskich kafejek, poprzez bazary Maroka aż po bogaty Szanghaj. I choć te lokalizacje brzmią jak rozkład jazdy zakupów życia, wybuchowe bohaterki filmu "The 355" nie będą miały czasu, żeby odwiedzić butiki.



"The 355" wyreżyserował Simon Kinberg, dla którego będzie to drugi film w karierze po "X-Men: Mroczna Phoenix" z 2019 roku. Kinberg jest też uznanym producentem, spod którego ręki wyszły takie filmy jak m.in. "X-Men: Pierwsza klasa" i kolejne części tej komiksowej serii, "Abraham Lincoln: Łowca wampirów", "Chappie", "Marsjanin" czy "Deadpool". Scenariusz filmu napisała Theresa Rebeck (seriale "Prawnicy z Miasta Aniołów", "Smash" czy "Ręka Boga").

Premierę filmu "The 355" zaplanowano na 15 stycznia 2021 roku, ale niewykluczone, że z powodu pandemii trafi od razu na serwisy VOD. Tak było z ostatnim filmem Chastain, thrillerem "Ava".