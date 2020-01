Jessica Biel wybaczyła Justinowi Timberlake'owi

Gdy w listopadzie 39-letni Justin Timberlake został przyłapany na zbyt bliskim kontakcie z współpracującą z nim piosenkarką Alishią Wainwright, jego małżeństwo zawisło na włosku. Żona muzyka, Jessica Biel, dała mu wyraźnie do zrozumienia, że nie będzie akceptować takiego zachowania. Teraz jednak najwyraźniej mu wybaczyła, bo znów zaczęła się z nim pokazywać publicznie.

Justin Timberlake i Jessica Biel pobrali się w 2012 roku. Wspólnie wychowują 5-letniego syna Silasa. / Pascal Le Segretain /Getty Images

Gwiazdor o drugą szansę walczył wytrwale. Zaczął od tego, że opublikował oświadczenie na swoim profilu na Instagramie. Przyznał w nim, że zachował się niewłaściwie, ale jednocześnie podkreślił, że do niczego nie doszło.



"Robiłem wszystko, aby uchronić swoją rodzinę przed przykrymi pomówieniami, ale teraz muszę wyjaśnić tę żenującą sytuację ostatecznie. Całe moje życie starałem się być możliwie najlepszym mężem i ojcem. Tamtego wieczoru wypiłem zbyt dużo. To, co mogę zrobić teraz, to bardzo przeprosić swoją wspaniałą żonę za swoje zachowanie. Nie chciałbym, żeby mój syn, kiedyś popełnił podobny błąd" - tłumaczył się piosenkarz.

Zdarzenie to miało miejsce 23 listopada 2019 roku. Jessica Biel nie skomentowała tego, co zrobił jej mąż, nie odniosła się też do plotek, że Justin ma romans z Aishą. Ale wycofała się wówczas z życia publicznego. Głos zabrał za to agent Aishy Wainwright, który w oświadczeniu zapewniał, że cała ta sytuacja była bardziej niewinna niż została przedstawiona i że nic nie łączy jego klientki z piosenkarzem.

Reklama

Czy Biel w to uwierzyła? Chyba tak, bo kilka dni temu pojawiła się z Justinem na kolacji w Bel-Air. W mediach natychmiast pojawiły się komentarze, że najwyraźniej piosenkarz odzyskał zaufanie żony. Choć słychać też głosy, że Jessica Biel od dawna wie o często niewłaściwym zachowaniu męża, ale znosi je w imię trwałości rodziny.

Para pobrała się w 2012 roku. Wspólnie wychowują 5-letniego syna Silasa. Do niedawna wydawali się jednym z najbardziej zgodnych i udanych małżeństw w amerykańskim show-biznesie.