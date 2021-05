Jessica Alba została przyłapana przez córkę na igraszkach w sypialni

W swoim youtubowym programie Jessica Alba i jej mąż Cash Warren przywołali bardzo krępującą sytuację, jaka przydarzyła im się w sypialni. Pewnego razu, gdy uprawiali tam seks, do ich pokoju bez pukania weszła córka – 9-letnia Haven. Aktorka zaczęła płakać, a jej mąż nie mógł przestać się śmiać…

Jessica Alba z mężem Cashem Warrenem /NBC/NBCU Photo Bank /Getty Images

Reklama

W nowym odcinku show "Getting Honest", który Jessica Alba prowadzi na YouTubie, pojawił się jej mąż, producent filmowy, Cash Warren oraz znana projektantka mody Rachel Zoe ze swoim mężem. W trakcie rozmowy, która w dużej mierze krążyła wokół rodzicielstwa, Alba zapytała zaprzyjaźnioną parą, czy dzieci przyłapały ich kiedyś w sytuacji intymnej. Ci odpowiedzieli, że nie. Natomiast Alba i jej mąż już doświadczyli czegoś takiego.



To ich 9-letnia córka Haven zobaczyła ich in flagranti. "To było koszmarne. Spędziliśmy chyba z pięć minut w sypialni śmiejąc się i myśląc, że właśnie zniszczyliśmy psychikę naszej córce" - opowiadał Warren. Jego partnerka dodała, że zaczęła płakać, a później zadzwoniła do swojej szwagierki, szukając u niej pocieszenia.



Warren postanowił, że nie można udawać, że ta sytuacja nie miała miejsca. Poszedł więc do swojej córki i odbył z nią rozmowę. "'Haven, jestem pewien, że to był ostatni raz, kiedy weszłaś do naszego pokoju bez pukania' - powiedziałem jej. Teraz puka, odrobiła tamtą lekcję" - wspominał ze śmiechem mąż Alby.



Jessica i Cash mają jeszcze dwie pociechy - 12-letnią Honor i 3-letniego Hayesa. Para wzięła ślub, gdy oczekiwała pojawienia się ich pierworodnej córki. Poznali się na planie "Fantastycznej czwórki" - Warren był wówczas asystentem reżysera, natomiast Alba była gwiazdą tej produkcji.