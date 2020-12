Jessica Alba: "Fryzura Rachel"? Byłam pierwsza

Uczesanie zwane "Rachel cut" wiele lat temu zawładnęło wyobraźnią fanek serialu "Przyjaciele". Okazuje się jednak, że zanim tę fryzurę rozsławiła na ekranie Jennifer Aniston, nosiła ją inna gwiazda. Czesała się tak Jessica Alba, gdy była nastolatką. Ona sama była swoim wyglądem zachwycona, ale nie wszyscy podzielali jej opinię. "To była moja pierwsza prawdziwa fryzura. Kiedy mój tata mnie zobaczył, powiedział, że mam szlaban" - wyznała gwiazda.

"Moja" fryzura pojawiła się w "Przyjaciołach" i stała się hitem - wyznaje po latach Jessica Alba /Kevin Winter /Getty Images

Rachel Green z kultowego serialu "Przyjaciele" wciąż uchodzi za jedną z najbardziej stylowych postaci ze szklanego ekranu. Mimo że od zakończenia emisji legendarnego serialu minęło już 16 lat, stylizacjami słynącej z niezwykłego modowego wyczucia bohaterki nadal inspirują się kobiety na całym świecie. Prócz szykownych strojów do jej znaków rozpoznawczych należały także zmieniające się z sezonu na sezon uczesania. Najbardziej ikoniczna fryzura Rachel, zwana "Rachel cut", w latach 90. biła rekordy popularności. A dziś też zajmuje zaszczytne miejsce w urodowym kanonie.

Choć fryzurę tę rozsławiła wcielająca się w pannę Green Jennifer Aniston, prekursorką takiego uczesania była, jak się okazuje, Jessica Alba. Gwiazda w najnowszym wywiadzie ujawniła, że ostrzygła się tak zanim wyemitowano pierwszy odcinek legendarnych "Przyjaciół". Miała wówczas 12 lat. Co ciekawe, Albę ostrzygł wtedy Chris McMillan, znany fryzjer gwiazd, który wkrótce potem stworzył legendarny look Aniston na potrzeby jej roli w "Przyjaciołach".



"To była moja pierwsza prawdziwa fryzura. Chris ostrzygł mnie po tym, jak poznaliśmy się na planie teledysku Milly Jovovich" - wyjaśniła Alba w rozmowie z magazynem "Women’s Health".

Choć początkująca wtedy aktorka była zachwycona swym nowym uczesaniem, jej ojciec miał na ten temat inne zdanie. "Wracając do domu myślałam: 'O mój Boże, ta warstwowa fryzura wygląda niesamowicie'. Kiedy tata mnie zobaczył, powiedział, że mam szlaban, bo nie spytałam go o zgodę. Usprawiedliwiałam się, że musiałam zadbać o fryzurę, by lepiej prezentować się na przesłuchaniach, że jest mi potrzebna do pracy. A później okazało się, że moja fryzura pojawiła się w 'Przyjaciołach' i stała się hitem. Byłam dumna, że nosiłam ją jako pierwsza" - wyznała Alba.