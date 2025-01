Gdy Jesse Eisenberg został obsadzony w roli Marka Zuckerberga w filmie "The Social Network" w reżyserii Davida Finchera, miał prosty plan — osobiście spotkać się z założycielem Facebooka, aby lepiej przygotować się do roli. "Chciałem po prostu poczuć, jak to jest być z nim w jednym pokoju" — przyznał aktor podczas wywiadu dla podcastu The Hollywood Reporter’s Awards Chatter.

Eisenberg uznał, że skoro jest już oficjalnie ogłoszonym odtwórcą roli, mógłby po prostu pojechać do siedziby Facebooka w Menlo Park i poprosić o spotkanie. "Byłem dosłownie w samochodzie, gotowy do jazdy" — wspominał. Jednak zanim dotarł na miejsce, zadzwonił do niego Scott Rudin, producent filmu.

Reklama

"Powiedział mi: ‘Nie idź tam’, i ostrzegł, że to decyzja podjęta na podstawie rad prawników Sony. Chodziło o różne kwestie prawne, które mogłyby wpłynąć na film" — dodał Eisenberg.

Zuckerberg i kontrowersje: co sądzi Eisenberg?

Podczas rozmowy Eisenberg odniósł się także do ostatnich kontrowersji związanych z działaniami Marka Zuckerberga, w tym decyzji o usunięciu profesjonalnych fact-checkerów z Facebooka na rzecz "społecznościowych notatek".

"Nie rozumiem, dlaczego ludzie z tak wielką władzą nie wykorzystują jej do pomagania innym" — mówił Eisenberg. "Moja żona pracuje w szkołach publicznych w Nowym Jorku, prowadzi program zwiększania świadomości na temat sprawiedliwości wobec osób z niepełnosprawnościami. Pomaga ludziom. Dlatego nie mieści mi się w głowie, dlaczego ktoś, kto ma tyle pieniędzy i władzy, nie przeznacza ich na coś dobrego. Dlaczego odbiera się ochronę marginalizowanym społecznościom na takim portalu jak Facebook? To jest dla mnie niezrozumiałe" — dodał aktor.

Droga na szczyt: od "The Social Network" po oscarowe uznanie

Rola Marka Zuckerberga przyniosła Eisenbergowi pierwszą nominację do Oscara w 2011 roku. Po latach aktor nie tylko rozwijał swoją karierę, ale także wkroczył na nowe tory jako scenarzysta i reżyser. Jego najnowszy film "Prawdziwy ból", opowiadający o dwóch kuzynach odwiedzających Polskę, przyniósł mu kolejną nominację do Oscara — tym razem za scenariusz oryginalny.

Krytycy chwalą Eisenberga nie tylko za umiejętność opowiadania historii, ale także za autentyczność i emocjonalne podejście do trudnych tematów. Film ten dowodzi, że aktor, który kiedyś był postrzegany głównie jako odtwórca specyficznych ról, dziś jest twórcą z pełnym spektrum możliwości artystycznych.

Zdjęcie Jesse Eisenberg i Kieran Culkin w scenie z filmu "Prawdziwy ból" / materiały prasowe

Eisenberg i jego żona: wsparcie w realnym świecie

Jednym z kluczowych elementów życia Jesse’ego Eisenberga jest jego żona, która odgrywa ważną rolę w jego spojrzeniu na świat. "Jest niesamowicie mądra i żyje w prawdziwym świecie. Uczy w szkołach publicznych i prowadzi programy, które naprawdę coś zmieniają" — podkreślił aktor.

Dzięki temu Eisenberg zyskał świadomość, jak różni się życie ludzi zaangażowanych w pomoc społeczną od działań miliarderów z Doliny Krzemowej. "Patrzę na takie postacie jak Rockefellowie w ich czasach i pytam: ‘Dlaczego robiliście to, co robiliście?’ Mam podobne pytania do dzisiejszych liderów technologii" — mówił aktor z wyraźnym żalem.

Eisenberg pokazał, że poza karierą filmową ma również przemyślenia dotyczące ważnych spraw społecznych, a jego podejście do życia i sztuki wciąż ewoluuje, przynosząc kolejne sukcesy na wielu polach.