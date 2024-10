O czym opowiada "Prawdziwy ból"?

"Prawdziwy ból" to historia kuzynów Davida (Jesse Eisenberg) i Benji'ego (Kieran Culkin), którzy razem wybierają się do Polski, aby uczcić pamięć ukochanej babci. Podczas tej podróży, odkrywają nie tylko nieznane dotąd miejsca oraz fakty z historii ich rodziny, ale próbują też odbudować trudne i pełne napięć relacje.

Zobacz zwiastun filmu "Prawdziwy ból"!

Jesse Eisenberg: niezależna gwiazda

Jesse Eisenberg to postać, której nie da się łatwo zaszufladkować. Niezwykle utalentowany, zasłużenie nominowany do Oscara za "The Social Network", rodowity nowojorczyk zagrał już w ponad pięćdziesięciu filmach, ukazując swoją wszechstronność zarówno w kasowych hitach ("Zombieland"), jak i produkcjach z autorskim sznytem ("Głośniej od bomb").



Eisenberg - reżyser i scenarzysta - zrealizował dopiero swój drugi projekt, ale zdążył już z nimi odwiedzić festiwale w Cannes i Sundance. Teraz odwiedzi także Wrocław, gdzie otrzyma nagrodę za całokształt twórczości - Indie Star Award.

To wyjątkowe wyróżnienie, które od lat odbierają twórczynie i twórcy amerykańskiego kina, zachowujący wyraźny, autorski charakter i niezależnego ducha w swojej pracy. Do tej pory statuetkę odebrali m.in.: Todd Solondz, Jerry Schatzberg, Rosanna Arquette, Whit Stillman, John Waters, Nina Menkes czy wybitne producentki Christine Vachon i Adele Romanski.

"Prawdziwy ból": kiedy polska premiera?

Jesse Eisenberg gra jedną z dwóch głównych ról w "Prawdziwym bólu" u boku zdobywcy nagród Emmy i Złotego Globu Kierana Culkina ("Sukcesja"). W filmie wystąpili również: Will Sharpe, Jennifer Grey, Kurt Egyiawan, Liza Sadovy i Daniel Oreskes.



Film zrealizowała ekipa w składzie: autor zdjęć Michał Dymek, scenografka Mela Melak, kostiumografka Małgorzata Fudala, szefowa działu charakteryzacji Olga Nejbauer, montażysta Robert Nassau oraz kierowniczka castingu Jessica Kelly. Jedną z jego producentek jest ponadto Ewa Puszczyńska



Disney Polska jest dystrybutorem "Prawdziwego bólu", który wejdzie do kinowego repertuaru w naszym kraju 8 listopada.