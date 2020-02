​Jesse Eisenberg jako Marcel Marceau w zwiastunie filmu "Resistance"

Pojawił się pierwszy zwiastun filmu "Resistance" wyreżyserowanego przez Jonathana Jakubowicza. Poznamy w nim nieopowiedzianą dotąd historię wojennych lat legendarnego mima Marcela Marceau. W jego roli Jesse Eisenberg.

Jesse Eisenberg w foli Marcela Marceau w filmie "Resistance" /Pantaleon Films /materiały prasowe

"Resistance" to prawdziwa opowieść o heroizmie. Skupi się na grupie skautów tworzących organizację, której działania doprowadziły do uratowania około dziesięciu tysięcy sierot. Bezbronnych dzieci, których rodzice zostali zabici przez nazistów w trakcie II wojny światowej. W centrum filmowej opowieści znajduje się młody, żydowski aktor pragnący za wszelką cenę pomóc takim dzieciom. Ścieżka, jaką obierze, wprowadzi go do świata pantomimy. Dzięki temu, co doświadczył w trakcie wojny, w latach późniejszych zostanie legendarnym francuskim mimem Marcelem Marceau.



Reklama

Film wyreżyseruje Jonathan Jakubowicz, autor m.in. "Kamiennych pięści" z 2016 roku, w których opowiedział inną prawdziwą historię legendarnego boksera Roberto Durana. Obok Eisenberga w "Resistance" zobaczymy też: Eda Harrisa, Edgara Ramireza, Clemence Poesy oraz Matthiasa Schweighofera.



Premiera filmu została zaplanowana na 27 marca tego roku.

Wideo RESISTANCE - Official Trailer I HD I IFC Films

Marcel Mangel, znany później jako Marcel Marceau, powszechnie uznawany jest za jednego z najwybitniejszych mimów w historii. Nazywany "poetą gestu", w 1947 roku stworzył postać klauna Bipa, który stał się alter ego artysty. Rozpoczęta na poważnie w 1946 roku kariera artysty rozpowszechniającego tzw. "sztukę ciszy", nabrała rozpędu w połowie lat 50. ubiegłego wieku. Marceau stał się słynny, dzięki częstym występom w telewizji.

"Resistance" opowie o mało znanym epizodzie z życia Marceau. Zwerbowany do francuskiego ruchu oporu przez swojego kuzyna Georgesa Loingera, dzięki swoim umiejętnościom aktorskim, pomagał ratować żydowskie dzieci przed holokaustem. Zostały one przeszmuglowane z okupowanej Francji do państw neutralnych.