Jesienne nowości w CDA Premium

"Zło wcielone" (2021)

(No Man of God, film dostępny od od 1 października)

Ted Bundy - postać legendarna. Seryjny zabójca, który w latach 70. XX wieku zabił wiele młodych kobiet. Do dzisiaj nazwisko to wzbudza w USA wielkie emocje. Film "Zło wcielone" jest oparty na prawdziwych materiałach z rozmów Billa Hagmaiera (profilera FBI, w tej roli świetny Elijah Wood) z Tedem Bundym (gra go Luke Kirby). Produkcja przynosi nowe spojrzenie na jednego z najsłynniejszych amerykańskich seryjnych morderców. Pokazuje także skomplikowaną relację, jaka wytworzyła się między Hagmaierem a Bundym.

"Zło wcielone"

"Kozacy" (2020)

(serial dostępny w październiku)

Serial został okrzyknięty przez ukraińskie media... "Piratami z Karaibów" z Ukrainy. To pierwszy pseudo-historyczny serial komediowy o Kozakach na Ukrainie. Wychowany przez polską arystokratkę Iwan jest młodym Ukraińcem o skromnych chłopskich korzeniach. Jego bezczelna natura popycha go do obrabowania rosyjskiego cara z cennych klejnotów. Czyni to jednak w szlachetnym celu. 12-odcinkowy serial cieszy się na Ukrainie wielką popularnością. A jak będzie u nas?

"Kozacy"

"Boże Ciało" (2019)

(dostępny od 15 października)



Jeden z ważniejszych polskich filmów ostatnich lat. Historia 20-letniego Daniela, który w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym przeżywa duchową przemianę. Popełnione przez niego przestępstwo nie pozwala mu ubiegać się o przyjęcie do seminarium duchownego, ale Daniel nie rezygnuje. W przebraniu księdza postanawia zostać proboszczem w małomiasteczkowej parafii. Film odważny i porywający. Doskonała rola Bartosza Bieleni.



"Boże Ciało" [trailer]

"Kurier" (2019)

(dostępny od 1 października)



Film opowiadający o politycznych przygotowaniach do Powstania Warszawskiego w 1944 roku. Głównym bohaterem jest Jan Nowak-Jeziorański, który na polecenie władz Armii Krajowej przedostaje się do Londynu, aby dowiedzieć się czy Anglicy wspomogą walki powstańcze. Produkcja Władysława Pasikowskiego to sensacyjna historia szpiegowska, inspirowana sekretną misją słynnego "Kuriera z Warszawy". W filmie występują: Philippe Tłokiński, Patrycja Volny, Zbigniew Zamachowski, Tomasz Schuchardt i Adam Woronowicz.

"Kurier" [trailer]

"Revolt aka Kosmiczni najeźdźcy" (2017)

(dostępny od 1 października)

W wyniszczonej wojną Afryce amerykański żołnierz i francuska pracownica organizacji humanitarnej łączą siły, by przetrwać inwazję obcych. Ich więź zostanie wystawiona na próbę, gdy będą szukać schronienia w rozpadającym się świecie. Trochę kino scince-fiction, trochę kino akcji, trochę miłosna historia.



"Revolt aka Kosmiczni najeźdźcy"

"Kraina Cudów" (2021)

(serial animowany dostępny w październiku)

Niech nikogo nie zmyli tytuł. Nie jest to produkcja dla dzieci. "Co do diabła się tu wyprawia?!" - to pytanie nurtuje każdego, kto trafił do "Krainy Cudów". Dziwne stworzenia, potwory, śpiewający włóczęga, nadużywająca alkoholu Wróżka Zębuszka, itp. A wszystko okraszone mocno niecenzuralnym językiem.



"Kraina Cudów"

