Jesień w kinie: Festiwalowe hity i reżyserskie debiuty

Hity z największych światowych festiwali, produkcje nominowane do najważniejszych nagród, reżyserskie debiuty, tytuły historyczne i wyczekiwane filmy z młodymi aktorami w rolach głównych - to wszystko będzie można obejrzeć jesienią na ekranach polskich kin.

Temat księży wciąż budzi zainteresowanie, nie tylko wśród polskich filmowców /materiały dystrybutora

Emocje wzbudza zaplanowana na 20 września polska premiera opartego na faktach filmu Francoisa Ozona "Dzięki Bogu", zestawianego często z "Klerem" Wojciecha Smarzowskiego. W przeciwieństwie do polskiego twórcy, Ozon opowiada o problemie pedofilii w Kościele katolickim z perspektywy osób pokrzywdzonych. Głównymi bohaterami jego filmu są trzej dorośli mężczyźni, w przeszłości wykorzystywani seksualnie przez lyońskiego księdza Bernarda Preynata. Alexandre (Melvil Poupaud), Francois (Denis Menochet) i Emmanuel (Swann Arlaud) działają w ruchu, którego celem jest walka z tuszowaniem tego typu przestępstw przez Kościół, a także jednoczenie ofiar przestępstw seksualnych. Film uhonorowano Srebrnym Niedźwiedziem - Wielką Nagrodą Jury na tegorocznym Berlinale.



Wideo "Dzięki Bogu": Zwiastun

Reklama

Wyczekiwane jest także inspirowane autentycznymi wydarzeniami "Boże Ciało" Jana Komasy, którego światowa premiera odbyła się 2 września podczas festiwalu w Wenecji. Film, opisywany przez krytyków jako "słodko-gorzka historia o odkupieniu" oraz "emocjonalna burza", opowiada o 20-letnim Danielu, który po wyjściu z zakładu poprawczego podaje się za księdza. W roli głównej zobaczymy Bartosza Bielenię, zdobywcę nagrody za odkrycie aktorskie na Koszalińskim Festiwalu Debiutów Filmowych "Młodzi i Film" (2016 r.). W obsadzie znaleźli się również m.in. Aleksandra Konieczna, Tomasz Ziętek, Łukasz Simlat oraz Eliza Rycembel. Za scenariusz odpowiada Mateusz Pacewicz, a za zdjęcia - Piotr Sobociński Jr. Obraz wejdzie na ekrany kin 11 października. Wcześniej, bo już we wrześniu powalczy o Złote Lwy podczas 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Boże Ciało" [trailer] materiały dystrybutora

Rywalizować z nim będzie "Mowa ptaków" Xawerego Żuławskiego - na podstawie scenariusz jego ojca, Andrzeja - której premierę zaplanowano na koniec września. Jednym z bohaterów filmu jest nauczyciel historii Ludwik (Sebastian Pawlak), który zostaje upokorzony przez agresywnych, nacjonalistycznych licealistów. Polonista Marian (Sebastian Fabijański), który wyciąga do Ludwika pomocną dłoń, zostaje zwolniony z pracy. Razem ze swoim bratem, chorym na trąd kompozytorem Józefem (Eryk Kulm), usiłuje napisać piosenkę, która stałaby się przebojem. Mężczyźni jadą w odwiedziny do swojego ojca Gustawa (Daniel Olbrychski), reżysera filmowego. Za zdjęcia i muzykę do "Mowy ptaków" odpowiadają wieloletni współpracownicy twórcy m.in. "Opętania" - Andrzej J. Jaroszewicz oraz Andrzej Korzyński.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Mowa ptaków" [teaser] materiały dystrybutora

Od 13 września w kinach będzie można zobaczyć także kolejny tytuł z konkursu głównego festiwalu w Gdyni - "Piłsudski" Michała Rosy z Borysem Szycem w roli tytułowej. Akcja filmu rozpoczyna się w 1901 roku w zaborze rosyjskim, w szpitalu psychiatrycznym, którego jednym z pacjentów jest więziony z powodów politycznych Józef Piłsudski. Mężczyzna zostaje uwolniony dzięki polskiemu podziemiu niepodległościowemu. Nie dane jest mu jednak rodzinne szczęście u boku żony. Musi manewrować między zachowawczą biernością Polskiej Partii Socjalistycznej a agresją wobec zaborców, skutkującą odwetem. W filmie wystąpili również m.in. Magdalena Boczarska, Maria Dębska, Jan Marczewski, Tomasz Schuchardt i Józef Pawłowski.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Piłsudski" [trailer] materiały dystrybutora

Tydzień później, 20 września, do kin wejdzie film "Legiony" Dariusza Gajewskiego opowiadający o pokoleniu lat 1914-1916, które wywalczyło Polsce niepodległość. Widowisko historyczne, zrealizowane przy użyciu nowoczesnych technik filmowych, "ukazuje młodych ludzi, bez wahania rzucających się w wir walki o odzyskanie państwowości, ale także tych, którzy dopiero zrozumieli, że tylko w wolnej Polsce zrealizują swoje marzenia". "Uniwersalna opowieść o wchodzeniu w dorosłość w trudnych czasach i dojrzewaniu do wspólnoty. Wielka historia jest tu tylko tłem dla rozgrywającej się na pierwszym planie love story. Uwikłani w nią są: dezerter z carskiego wojska - Józek, agentka wywiadu Pierwszej Brygady, członkini Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego - Ola oraz jej narzeczony, ułan i członek Drużyn Strzeleckich - Tadek" - czytamy w opisie dystrybutora.