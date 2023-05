Jerzy Stuhr jest po operacji usunięcia raka krtani. W jakim jest stanie?

Jerzy Stuhr trafił na OIOM

"Gazeta Wyborcza" dotarła do osoby z bliskiego otoczenia Jerzego Stuhra. Przekazała ona informacje dotyczące stanu zdrowia aktora. Jej zdaniem 76-latek ponownie przeszedł operację usunięcia nowotworu krtani trzy tygodnie temu, a od tamtej pory przebywa na oddziale intensywnej opieki medycznej w jednej z zakopiańskich klinik.

To już drugi tego typu zabieg w życiu Jerzego Stuhra: "Rak krtani pojawił się w prawie tym samym miejscu, co poprzednim razem. Znów była konieczna operacja".

Jak twierdzi "Gazeta Wyborcza", aktor zabieg przeszedł pomyślnie, ale teraz czeka go rehabilitacja: "Jak się dowiadujemy, jest bardzo osłabiony, zmianę udało się w całości usunąć. Tak jak po poprzedniej operacji, czeka go ciężka rehabilitacja".

Maciej Stuhr o stanie zdrowia ojca

O złym stanie zdrowia Jerzego Stuhra powiedział jego syn, Maciej. Gościł on w podkaście Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego. Na żartobliwe pytanie o to, czym jego ojciec dojeżdża teraz do pracy, ten odpowiedział: "Tata jest na OIOM-ie i niczym nie dojeżdża. Wózkiem inwalidzkim czasem jedzie sobie na spacer".

Te słowa głośnym echem odbiły się w mediach, które zaczęły doszukiwać się przyczyn hospitalizacji 76-latka. Do dokładniejszych ustaleń dotarła "Gazeta Wyborcza", która powołując się na bliską osobę z otoczenia aktora podała, że przeszedł on już drugą w swoim życiu operację usunięcia raka krtani - zgodnie z jej ustaleniami Stuhr już w 2011 roku miał mieć zdiagnozowany ten nowotwór. Przypominamy, że 76-letni aktor w 2016 roku przeszedł zawał serca, a w 2020 miał udar mózgu.

Autor: Hubert Drabik