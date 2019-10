- Jerzy Stuhr stał się politykiem, który atakuje jak tylko może PiS i chce nas ośmieszyć - ocenił marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Skomentował tak wypowiedzi aktora o wyborcach PiS, jako mszczących się za ciemiężenie potomkach chłopów pańszczyźnianych.

Jerzy Stuhr w programie "#TomaszLis" /Facebook /Newsweek

W poniedziałek aktor Jerzy Stuhr ocenił w rozmowie z redaktorem naczelnym tygodnika "Newsweek Polska" Tomaszem Lisem, że wyborcy PiS mszczą się "za wielowiekowe ciemiężenie", i uważa ich za "potomków chłopów folwarcznych".



Reklama

Według Stuhra, tym co odróżnia "ekipę Kaczyńskiego" od "ekip Jaruzelskiego czy Gierka", jest to, że w czasach komunizmu w Polsce nie było pogardy władzy dla społeczeństwa i opozycji, a nawet oskarżonych. "A teraz to jest pogarda - takie mam bez przerwy poczucie, jak krytykuje mnie ugrupowanie rządzące" - stwierdził Stuhr.

Na pytanie, dlaczego miliony Polaków nadal głosują na PiS, aktor odparł: "Mam taką teorię, że to jest zemsta za wielowiekowe ciemiężenie". Gdy Lis zauważył, że jest to "ustawianie zwolenników PiS na pozycjach potomków chłopów folwarcznych", Stuhr odparł bez wahania: "Tak".

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski skomentował wypowiedzi Jerzego Stuhra podczas wtorkowej rozmowy w TVP Info. "Stuhr stał się politykiem, z krwi i kości politykiem. Atakuje, jak może tylko, Prawo i Sprawiedliwość. Chce nas ośmieszyć" - ocenił.

Zapewniał, że opinia Stuhra o wyborcach PiS jest nieprawdziwa.



"Mamy dokładnie przebadany elektorat Platformy Obywatelskiej, nasz, i to jest zupełnie nieprawda [co mówi Stuhr]. Przede wszystkim nasz elektorat zmienia się, rozszerza się, w różnych grupach zawodowych. Właściwie w każdej grupie zawodowej, w każdej grupie społecznej mamy wzrost poparcia" - przekonywał. Jak przyznał, "to bardzo cieszy, bo świadczy o tym, że jednak Polacy doceniają i nasze osiągnięcia, i nasze wspólne z Polakami sukcesy chcą realizować" - podkreślił polityk PiS.

Jerzy Stuhr: Wodzirej, amator, Maks 1 / 21 W 1977 r. stworzył pierwszą ze swoich najsłynniejszych filmowych kreacji. W "Wodzireju" Feliksa Falka wcielił się w postać Lutka Danielaka. Źródło: EAST NEWS/POLFILM udostępnij