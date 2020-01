Jerzy Hoffman i John Powell gwiazdami 13. Festiwalu Muzyki Filmowej

Filmy i seriale, które kochamy, muzyka, która wzrusza, bawi, a czasem przeraża, do tego znani na całym świecie kompozytorzy. 13. edycja Festiwalu Muzyki Filmowej zapowiada się niezwykle widowiskowo. W Krakowie nie zabraknie wielkich tuzów - ze świata reżyserskiego, w osobie Jerzego Hoffmana, oraz muzycznego, za sprawą wizyty Johna Powella.

Jerzy Hoffman na planie "Starej baśni" AKPA

13. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie nie może się obejść bez Jerzego Hoffmana - reżysera nazywanego przez krytyków i dziennikarzy "wielkim hetmanem polskiego kina", twórcy legendarnych ekranizacji "Trylogii" Henryka Sienkiewicza. 27 maja w ICE Kraków nie zabraknie oczywiście jednego z największych polskich przebojów filmowych - "Dumki na dwa serca" promującej adaptację "Ogniem i mieczem". Kolejną odsłonę cyklu Scoring4Polish Directors ubarwią ponadto: muzyka z filmu "Trędowata", w tym wielokrotnie wykonywany w Krakowie "Walc" Wojciecha Kilara, a także kompozycje Krzysztofa Komedy z "Prawa i pięści", Piotra Marczewskiego ze "Znachora", Andrzeja Markowskiego z "Pana Wołodyjowskiego" i Kazimierza Serockiego z "Potopu". W drugiej części wieczoru usłyszymy utwory współczesnych polskich kompozytorów, m.in. Łukasza Targosza, Macieja Zielińskiego i Leszka Możdżera.

Zanim do tego dojdzie, we wtorek 26 maja, organizatorzy zaproszą publiczność do kościoła św. Stanisława Kostki na Dębnikach. W ramach Cinema Chorale pianista Aleksander Dębicz zaprezentuje własne kompozycje inspirowane muzyką z filmów "Blade Runner 2049", "Gdyby ulica Beale umiała mówić" i "Interstellar". Młodemu muzykowi towarzyszył będzie chór Pro Musica Mundi, a w czasie koncertu usłyszymy też utwory z takich produkcji, jak "Władca Pierścieni: Dwie wieże" czy "Edward Nożycoręki".

Tegoroczny festiwal to także dwie niepowtarzalne imprezy taneczne. Najpierw Kyle Dixon i Michael Stein - kompozytorzy muzyki do serialu "Stranger Things" - zabiorą publiczność FMF na taneczną imprezę w klimacie lat 80. Oldskulowe syntezatorowe dźwięki i show pulsujących w rytm muzyki świateł wypełnią wnętrza sali balowej brutalistycznego Hotelu Forum, które pamiętają imprezy z czasów schyłku komunizmu. Dzień później uczestnicy FMF przeniosą się naprawdę wysoko - dach Galerii Kazimierz przeobrazi się w rozświetlony dyskotekowymi światłami parkiet wypełniony muzyką taneczną z lat 50., 60. i 70. XX wieku. Po świetnie odebranym przez fanów festiwalu koncercie muzyki z filmów Quentina Tarantino bohaterem tegorocznej odsłony cyklu Dance2Cinema będzie Martin Scorsese, który znany jest z tego, że w swojej twórczości sięga do ulubionych utworów z czasów młodości. Emocje między dwoma tanecznymi koncertami ostudzi Daniel Bloom - w czwartek 28 maja odbędzie się nastrojowa, kameralna i elektroniczna odsłona cyklu Cinematic Piano w ICE Kraków.

30 maja po raz drugi w historii FMF odbędzie koncert muzyki do najpopularniejszych seriali. Podczas TV Series Gala w Tauron Arenie Kraków organizatorzy gwarantują chwile grozy z "American Horror Story", napięcia - z "Czarnobylem" czy zabawy - ze "Stranger Things". Wśród kompozytorów, którzy przyjęli nasze zaproszenie, znaleźli się m.in. Martin Phipps, Trevor Morris, Hauschka i Mac Quayle.

Finałowy wieczór FMF 2020 będzie prawdziwą wisienką na festiwalowym torcie - 31 maja w ICE Kraków usłyszymy długo wyczekiwany monograficzny koncert The Music of John Powell. Na prośbę FMF kompozytor osobiście dobierze i przygotuje utwory ze swojego wyróżnianego m.in. nominacjami do Oscara, nagród Grammy i BAFTA dorobku. Muzyków z Chóru Polskiego Radia i Orkiestry Akademii Beethovenowskiej poprowadzi zaprzyjaźniony z Powellem dyrygent - znany już publiczności FMF z poprzednich edycji - Gavin Greenaway, a na scenie pojawią się również goście specjalni. W programie wieczoru przewidziana jest m.in. muzykę z trzech części animacji "Jak wytresować smoka", space opery "Han Solo: Gwiezdne wojny - historie" czy komedii "Dwa tygodnie na miłość".

1 czerwca 13. edycję FMF zamknie tradycyjnie plenerowy pokaz filmu.