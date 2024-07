Jerzy Antczak ma problemy ze zdrowiem. Jak czuje się 94-letni reżyser?

Jerzy Antczak przez 10 dni był w szpitalu

Jerzy Antczak za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał informacje na temat swego stanu zdrowia. Jak się okazuje, w niedzielę rano (7 lipca) twórca po 10 dniach wyszedł ze szpitala. Co się stało? Jak czuje się reżyser nominowanego do Oscara filmu "Noce i dnie"?

"Przed godziną wróciłem ze szpitala, gdzie lekarze przez dziesięć dni walczyli z bakterią, która zaatakowała z furią moją krew. Przed sześciu laty na moim pęcherzu wyrósł złośliwy rak i tylko dwie operacje uratowały go przed usunięciem. Od tego czasu co roku jest profilaktyczne badanie, czy nie ma powrotu. (...) Dwa dni po badaniach, po kolacji poczułem się niedobrze i gdy chciałem wstać, nagle straciłem równowagę i półprzytomnie runąłem na podłogę" - opisuje Antczak.

Syn reżysera, Mikołaj, wezwał pogotowie i twórcę przewieziono na oddział intensywnej terapii. Okazało się, że to wyjątkowo złośliwa bakteria, która zaatakowała serce Jerzego Antczaka.

"Rozpoczęła się lekarska pogoń. (...) Na szczęście serce zostało uratowane, natomiast bakteria pożarła 17 procent moich nerek. Skala rejestracji nerek wygląda tak: 80 procent całkowicie zdrowie, 15 procent koniec istnienia. (...) Tak więc moje biedne nery maja troche zapasu, zanim powiedzą Juruniu, pora się pakować!!! Kochani, to jest wszystko, co chcę wam powiedzieć. Od jutra zaczynam życie od nowa, pełen wiary że może jeszcze trochę się pokolebię na tym łez padole" - dodał żartobliwie.





Jerzy Antczak od lat mieszka w USA. Jego filmy przeszły do historii kina

Jerzy Antczak jest wybitnym reżyserem filmowym i teatralnym. W 1979 roku Antczak wraz żoną Jadwigą Barańską i synem Mikołajem wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Został tam wykładowcą reżyserii, profesorem na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles (UCLA). Co jakiś czas przyjeżdża do Polski.



W 1977 jego film "Noce i dnie" był nominowany do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Powstała również wersja serialowa, która jest uwielbiana przez telewidzów. Reżyser ma na swym koncie również tak głośne produkcje, jak "Hrabina Cosel", "Dama Kameliowa" czy "Chopin. Pragnienie miłości".

W 2015 roku, podczas 40. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, "Noce i dnie" Antczaka wybrano najlepszym polskim filmem 40-lecia, a za najlepszą aktorkę uznano Jadwigę Barańską.