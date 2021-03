Jeremy Strong jako wynalazca szczepionki na polio

Znany z ról w serialu "Sukcesja" i filmie "Proces Siódemki z Chicago" Jeremy Strong wcieli się w rolę Jonasa Salka, amerykańskiego wirusologa, który wynalazł szczepionkę na polio. Słynny naukowiec będzie głównym bohaterem filmu biograficznego zatytułowanego "Splendid Solution" ("Wspaniałe rozwiązanie").

Jeremy Strong /Michael Tran/FilmMagic /Getty Images

"Trudno wyobrazić sobie bardziej aktualną historię. Działania jednego człowieka mające na celu uratowanie świata od niszczącej życie pandemii. A wszystko wbrew ogólnej dezinformacji serwowanej przez media. Tak bardzo wierzył w swoją szczepionkę, że przetestował ją na sobie i na swoich dzieciach, by udowodnić światu, że jest bezpieczna" - powiedzieli o Salku producenci filmu Shawn Levy i Dan Levine.



Scenariusz filmu "Splendid Solution" napisze Gillian Weeks. Powstanie on na motywach napisanej przez Jeffreya Klugera książki "Splendid Solution: Jonas Salk and the Conquest of Polio" ("Wspaniałe rozwiązanie: Jonas Salk i podbój polio"). Inna książka tego autora, "Apollo 13. Utracony Księżyc", była inspiracją do nakręcenia filmu "Apollo 13" w reżyserii Rona Howarda.

"Ten projekt jest idealnie skrojony pod czasy, w których żyjemy. Jestem pewien, że prawdziwa historia nadziei i wytrwałości w czasach niepewności odbije się echem na całym świecie i przypomni widzom o tym, jakie trudności zdołała już pokonać ludzkość. Jestem zaszczycony, że mogę brać udział w tym przedsięwzięciu" - mówi kolejny z producentów filmu, Aaron L. Gilbert.

Nie będzie to pierwsza rola biograficzna w karierze Jeremy'ego Stronga. Aktor zagrał już m.in. aktywistę Jerry'ego Rubina w pięciokrotnie nominowanym do Oscara filmie "Proces Siódemki z Chicago" z ubiegłego roku. W 2020 roku Strong otrzymał nagrodę Emmy dla najlepszego aktora w serialowym dramacie za rolę Kendalla Roya w serialu HBO "Sukcesja". Inną opartą na prawdziwym życiorysie postacią, jaką zagra w najbliższym czasie Strong, będzie rola Johna Gruena w reżyserowanym przez Bradleya Coopera filmie biograficznym o Leonardzie Bernsteinie zatytułowanym "Maestro". Gruen był autorem oficjalnej biografii Bernsteina.