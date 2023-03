Jeremy Renner wraca do zdrowia po wypadku. Są pierwsze publiczne zdjęcia

Jeremy Renner wraca do zdrowia

Opisywany przez "Daily Mail" wyjazd do Los Angeles to pierwsze publiczne wyjście aktora od czasu wypadku. Do tej pory można go było zobaczyć jedynie na publikowanych w mediach społecznościowych zdjęciach zrobionych w szpitalu, a potem w domu.



Reklama

W postach gwiazdor serii "Avengers" relacjonował proces rekonwalescencji i rehabilitacji, zapewniając fanów, że zrobi wszystko, aby jak najszybciej wrócić do zdrowia.

Ten proces może potrwać nawet kilka lat i dziś trudno powiedzieć, czy aktor odzyska pełną sprawność. Obrażenia, jakich doznał w trakcie wypadku, były poważne i rozległe.



Gdy tuż po wypadku aktor trafił do szpitala, lekarze stwierdzili, że pług śnieżny, który po nim przejechał, spowodował tępy urazu klatki piersiowej i liczne urazy ortopedyczne, w tym złamanie aż 30 kości.